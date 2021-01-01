جول 25 | ظهور مستحق للمغرب ومنافسة مصرية جزائرية في المقدمة!

انطلاقة جديدة لجول 25 مع أفضل اللاعبين العرب في عام 2020

أصبح شغف كرة القدم في السنوات الأخيرة لا ينحصر على المستطيل الأخضر بأداء اللاعبين وأفكار المدربين وحسب، بل انتقل وبقوة إلى خارج الملعب خاصةً مع بداية حقبة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، واللذان استحواذا على الجوائز الفردية طوال عقد كامل من الزمان.

موقع جول واكب هذا التطور من خلال تدشين جائزة جول 50 في موسم 2007/2008، التي يتم منحها لأفضل لاعب بتصويت فريق عمل الموقع في كل عام، وبالطبع احتكرها الدون والبرغوث ولم يسمحا لها بالإفلات منهما إلا في مناسبات محدودة.

ومع ظهور العديد من النجوم العرب من أصحاب الطراز المميز، قرر جول تقديم نسخة أخرى من جائزته العالمية في عام 2017 وكانت بعنوان جول 25 .

المزيد من الفرق

والآن نحن في الموعد السنوي من كل عام، مع القائمة المكونة من أفضل 25 لاعبًا عربيًا على مدار عام 2020 الذي شهد العديد من التقلبات بسبب فيروس كورونا.

الإعلان الخامس يتضمن تواجد خمسة لاعبين ضمن أفضل عشرة، لنستكمل الطريق نحو للتعرف على أفضل النجوم العرب العام الماضي.

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محمود تريزيجيه

يُمكن الجزم أن عام 2020 هو الأفضل في مسيرة محمود تريزيجيه الكروية، وهو العام الذي تُوج به الجناح المصري أخيرًا جهده خلال السنوات الأخيرة وبدأ يحصد ثمار تعبه وصبره.

تريزيجيه بدأ العام الماضي بالدخول تدريجيًا في التشكيل الأساسي لأستون فيلا، حتى بات الجناح الأساسي في الفريق وأحد لاعبيه المؤثرين وأصحاب الشعبية والسمعة الممتازة.

لعب لاعب الأهلي سابقًا 34 مباراة في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين، وخاض 9 مباريات هذا الموسم قدم خلالهم تمريرة حاسمة ومنعته الإصابات والإصابة بفيروس كورونا من لعب المزيد.

حكيم زياش

حقق المغربي حكيم زياش النقلة النوعية في مسيرته الكروية صيف 2020، بانتقاله من أياكس أمستردام الهولندي إلى تشيلسي الإنجليزي.

وختم زياش مسيرته مع أياكس بالفوز بلقب أفضل لاعبيه لموسم 2019-2020 وللمرة الثالثة على التوالي، وقد بدأ مغامرته مع البلوز بنجاح كبير وأعاقته الإصابة مؤخرًا قبل أن يُسجل عودته في المباراة الأخيرة ضد مانشستر سيتي.

لعب زياش مع تشيلسي 14 مباراة هذا الموسم في كل البطولات، سجل خلالهم هدفين وقدم 4 تمريرات حاسمة ويُعد من العناصر الرئيسية في طريقة لعب المدرب فرانك لامبارد.

كان عامًا متقلبًا جدًا للهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله، إذ شهد أرقامًا جيدة وإنجازًا جديدًا لكن أيضًا عدد من الأزمات خاصة في الموسم الحالي 2020-2021.

لعب مهاجم النصر خلال العام الماضي 33 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 29 هدفًا وصنع 5 أهداف.

حمدالله حافظ على لقبه هدافًا للدوري السعودي الموسم الماضي وإن تراجع عدد أهدافه، وقد أضاف إنجازًا جديدًا هو الفوز بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2020 برصيد 7 أهداف وتمريرة حاسمة.

الإنجازات الفردية كانت جيدة جدًا لحمدالله لكن ذلك النجاح لم يكون موجودًا مع النصر على الصعيد الجماعي، إذ لم يفز الفريق سوى بلقب السوبر السعودي ويعيش حاليًا وضعًا صعبًا في الدوري السعودي.

رياض محرز

ربما على المستوى الجماعي لم يكن عام رياض محرز هو الأفضل في مسيرته الكروية التي شهدت حصده للقبي دوري إنجليزي من قبل.

لكن على المستوى الفردي حصل محرز على فرصة حقيقية في مانشستر سيتي واعتمد عليه بيب جوارديولا لفترات طويلة كلاعب أساسي في تشكيل فريقه.

بالإضافة لذلك شارك محرز مع مانشستر سيتي في 44 مباراة في كل البطولات، لعب خلالهم 2890 دقيقة وسجل 12 هدفًا بمعدل هدف كل 240 دقيقة، كما صنع خمسة أهداف.

بشكل عام يمكننا أن نرى أن محرز لم يحقق الكثير على المستوى الجماعي، لكن على المستوى الفردي فـ 2020 كان عامًا ناجحًا بالنسبة له بكل تأكيد.

ياسين بونو

تحقيق بونو للقب الدوري الأوروبي مع ناديه إشبيلية كان التتويج المثالي لعامه مع الفريق الأندلسي كواحد من أفضل حراس الدوري الإسباني.

بونو شارك مع الفريق في 28 مباراة طوال الموسم بواقع 2505، وخرج بـ 15 مباراة بشباك نظيرة، وتصدى لـ 82 كرة على مرماه كانوا ليكونوا أهدافًا.

النجم المغربي كان واحد من أهم القطع التي حقق من خلالها إشبيلية اللقب الأوروبي بعد سنوات من الغياب.

ولتأثيره الواضح والكبير على أداء الفريق استحق بونو أن يتواجد في المركز الرابع كأفضل لاعبي العرب في العام الماضي.

انتظرونا مع بقية أفضل النجوم العرب، قبل الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2020 يوم 18 يناير الجاري.