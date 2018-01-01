جول 25 - محمود فايز: صلاح فرض نفسه بين الأفضل في العالم

محمود فايز يختار الأفضل بين المحترفين العرب في عام 2018

فيسبوك تويتر عبده الليثي

محمود فايز، المدرب المساعد والمترجم للأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والذي نال احترام وتقدير الجماهير المصرية من حسن تعامله مع الجميع أثناء فترته مع الفراعنة.

وتواصل جول مع محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، و الحالي لمنتخب أوزباكستان مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، للمشاركة في استفتاء "جول 25".

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

وجاء اختيار فايز لأفضل 3 لاعبين عرب، بدايته عند محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، حيث برر اختياره له بأنه توج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج وهداف البطولة، وأيضًا فرض نفسه أن يكون ضمن الأفضل بين لاعبي العالم بعد ترشحه مع كلًا من الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في العالم من فيفا.

وظهر عمر السومة مهاجم أهلي جدة والمنتخب السوري في الاختيار الثاني لمحمود فايز، حيث أشاد بجهوده بالمساهمة في وصول فريقه إلى منطقة متقدمة للغاية في تصفيات كأس العالم والوصول إلى الملحق والخروج أمام أستراليا والخروج بصعوبة بالغة، بالإضافة إلى مجهوده مع أهلي جدة وتميزه في الدوري السعودي للمحترفين في أخر 4 مواسم.

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

محمود فايز يتواجد في الوقت الحالي في منصب المدرب المساعد برفقة الأرجنتيني كوبر، في منتخب أوزباكستان ليستمر في زيادة خبراته التدربيبية.

أما في المركز الثالث فاختار فايز المصري حسين الشحات الذي قدم أداءًا متميزًا مع العين الإماراتي منذ انتقاله من مصر للمقاصة حيث ساهم بشكل كبير في الانتصارات الأخيرة للفريق، وهو من أفضل لاعبي الدوري الإماراتي في الوقت الحالي وصناع اللعب هناك.

الشحات فاز مع العين بلقب الدوري الموسم الماضي والميدالية الفضية لكأس العالم للأندية العام الحالي في إنجاز تاريخي.