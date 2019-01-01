جول 25 - عيسى ماندي: حياتي تغيرت في بيتيس وأمم إفريقيا بوابة عودة الجزائر

عيسى ماندي لاعب ريال بيتيس ومنتخب الجزائر يتحدث في حوار خاص لجول بعد تواجده ضمن قائمة "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب خلال عام 2018.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

مستوى مميز يقدمه منذ تواجده في إسبانيا مع ريال بيتيس من جعله يتلقى عديد الإشادات من جماهير فريقه، إنه ابن الـ27 عامًا عيسى ماندي محارب الصحراء.

الجزائري الذي انضم لبيتيس في صيف 2016، ليبدأ تجربة احترافية جديدة بعد سنوات قضاها في فريق ريمس الفرنسي، كان واحدًا من ضم اختيارتنا لقائمة جول 25، كأحد أفضل اللاعبين العرب بعام 2018.

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

جول دوت كوم تواصل مع ماندي للحديث عن عامه الماضي وتطلعاته في المستقبل.

اللاعب الجزئري قال في بداية حديثه لجول: "بالطبع أنا أشعر بالفخر للتواجد في هذه القائمة وأن أكون من أفضل الاعبين العرب حول العالم، أتمنى أن يواصل العرب تألقهم في الملاعب الأوروبية ".

وعن ما حدث في العام الماضي، فال ماندي: "حياتي تغيرت كثيرًا في العام الماضي، أشعر بسعادة عندما أتي إلى التدريبات وأشارك في المباريات وأرى أنه يجب أن نستمتع بريال بيتيس، ليس أنا فقط، بل الجميع من لاعبين ومدربين وجماهير".

ابن الـ27 عامًا تابع: "نحن نقدم مستوى جيد للغاية ونتلقى إشادات كثيرة من الجمهور الذي يستمتع بمبارياتنا حتى من إشبيلية وكافة أنحاء إسبانيا. نسير على الطريق الصحيح وهوا ما يجعلنا دائمًا متحمسين لتقديم الأفضل".

ريال بيتيس احتل المركز السادس في الدوري الإسباني الموسم الماضي ليتأهل للدوري الأوروبي الذي يستعد فيه لمواجهة رين الفرنسي في دور الـ32.

ماندي أضاف عن أمنياته في العام الجديد: "أتطلع لتقديم المزيد مع فريقي والمنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، مع الجزائر أتمنى أن نعود للطريق الصحيح من جديد".

ريال بيتيس يتواجد الآن في المركز السادس للدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

ماندي اختتم تصريحاته لجول بالحديث عن مستقبل الجزائر قائلًا: "نحتاج للهدوء والاستقرار من أجل العودة، جميعنا يرغب في الاستفاقة بعد الكبوات الأخيرة وأمم إفريقيا المقبلة قد تكون الحل الأمثل لذلك ولكن يجب ترك الجميع يعمل في هدوء طوال الستة أشهر القادمة قبل البطولة".

الجزائر نجحت في التأهل لأمم إفريقيا 2019 بعد أن تصدرت المجموعة الرابعة في التصفيات والتي ضمت منتخبان بنين وتوجو وجامبيا.

يُذكر أن قائمة "جول25" لهذا العام شهدت تواجد ستة لاعبين جزائريين.