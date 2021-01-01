جول 25 | عودة قوية وظهور لأول مرة .. لماذا شهدت القائمة زيادة عدد اللاعبين المصريين؟

قائمة جول 25 شهدت ارتفاع عدد اللاعبين المصريين عن العام الماضي.

النسخة العربية من موقع "جول goal" على موعدها الدائم معكم في يناير من كل عام، بقائمة أفضل 25 لاعبًا عربيًا خلال العام المنقضي، أمامنا أيام قليلة على موعد إعلان القائمة النهائية، والفائز بالمركز الأول، فكونوا على الموعد، لكن قبل كل ذلك دعونا نستعرض سويًا لماذا ارتفع عدد اللاعبين المصريين بالقائمة هذا العام؟

25 لاعبًا بالقائمة، منهم 4 لاعبين مصريين، ليرتفع عدد اللاعبين المصريين بالقائمة عن العام الماضي التي شهدت تواجد لاعبان فقط.

خلال العام الماضي تواجد لاعبان من مصر فقط في القائمة، وهما النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

المزيد من الفرق

أما عن العام الحالي، فانضم لاعبان مصريان في القائمة، حيث عاد مجددًا محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، وينضم لأول مرة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي المصري.

ما السبب وراء زيادة عدد اللاعبين المصريين هذا الموسم بقائمة جول 25؟ هذا ما سنتحدث عنه خلال السطور التالية..

بقاء صلاح

نجح محمد صلاح في الاحتفاظ بتواجده داخل ترتيب قائمة جول 25، بعدما نجح في قيادة ليفربول لتحقيق الدوري الإنجليزي خلال عام 2020.

صلاح مازال يقدم مستويات مميزة رفقة ليفربول، واستطاع أن يحطم الكثير من الأرقام القياسية الموسم الماضي، ويستمر في ذلك الموسم الحالي.

تريزيجية يتقدم

خلال تواجد محمود تريزيجية في قائمة جول 25 عام 2019، كان يحتل المركز الحادي عشر، وهذه المرة تواجد أيضًا ضمن القائمة.

تريزيجيه قدم مستوى رائع مع أستون فيلا خلال العام الماضي، وذلك قبل تعرضه للإصابات، حيث كان أحد أسباب بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي وعدم هبوطه.

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عودة النني

غاب محمد النني عن التواجد في قائمة جول 25 عام 2019، في ظل تراجع مستواه، وعدم مشاركته بانتظام مع آرسنال الإنجليزي، ولكنه نجح في العودة بقوة لقائمة جول 25 لعام 2020.

النني تمت إعارته إلى نادي بشكتاش التركي، الذي تألق معه بشكل لافت للنظر، ليعود مجددًا إلى آرسنال، ويتم الاعتماد عليه أساسيًا، بعد ثقة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني للفريق الإنجليزي فيه، ليعود للقائمة بجدارة.

محمد الشناوي ظهور لأول مرة

ظهر محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي في قائمة جول 25 لأول مرة، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه خلال عام 2020، سواء مع فريقه أو منتخب بلاده.

الشناوي قاد الأهلي للتتويج بالثلاثية التاريخية، وهي الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، لينضم لقائمة جول 25 لعام 2020، ولكن أي مركز سيحتله؟