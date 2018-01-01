جول 25 | عبد الله عطيف: عام 2018 الأفضل لي وهؤلاء ينافسون السعودية على كأس آسيا

جول دوت كوم يحاور عبد الله عطيف لاعب الهلال السعودي بعد تواجده ضمن قائمة "جول 25" لأفضل 25 لاعب عربي غي العالم لعام 2018.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

عام ينقضي من مسيرة صاحب الـ26 عامًا في الملاعب، لكنه ليس مجرد عامٍ يمر، دوري سعودي وكأس سوبر محلي كانت بطولتين مهمتين حصل عليهما خلال هذا العام.

إنجازاته لم تكن على المستوى المحلي فقط، بل أنه شارك دوليًا مع منتخب بلده في كأس العالم روسيا 2018، لأول مرة في مسيرته.

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كل هذا وضع عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال ومنتخب السعودية، ضمن قائمة جول 25 كواحد من أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العالم.

جول تواصل مع اللاعب للحديث عن عامه الذي يلملم أوراقه وسنته المقبلة وأهداف أخرى جديدة في العام المقبل.

بدأ عطيف حديثه لجول عن تواجده في القائمة: "الآن شعرت أن جهدي في التمارين واهتمامي بحياتي خارج الملعب، لم يذهب هباءً، سعيد للغاية وأشعر بفخر كبير لتواجدي ضمن هذه المجموعة من اللاعبين العرب فلقد كان عام 2018 رائعًا".

اللاعب السعودي أضاف: "حققت عديد الإنجازات سواء بالتتويج مع الهلال بلقب الدوري للعام الثاني على التوالي أو المشاركة في كأس العالم مع منتخب بلدي، لن أكون مبالغًا إذا قلت أنه واحد من أفضل السنوات الرياضية بالنسبة لي".

وحول تطلعاته للعام المقبل، قال عطيف: "هدفي أن أحقق كأس آسيا مع من السعودية والدوري الثالث على التوالي مع الهلال".

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الهلال يتصدر الآن جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن النصر.

أمجاد يا عرب أمجاد



🗓️ 2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

لاعب الهلال قال عن الفوز بلقب الدوري هذا العام: " المنافسة الموسم الجاري صعبة لكن ستكون الكلمة العليا لنا وسنحقق الدوري ونسعد جماهيرنا الغالية. كذلك أعيننا على دوري أبطال آسيا دائمًا ما يكون الهلال مرشحًا لتحقيق اللقب، نحتاج فقط لقليل من الحظ والتركيز ووقتها سنحقق هذه البطولة المستعصية".

يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس آسيا حيث يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

ابن الـ26 عامًا قال عن فرص السعودية في البطولة: "فرصنا قوية في البطولة بإذن الله، نسعى لإسعاد المملكة كلها. ذاهبون من أجل المنافسة وتحقيق اللقب".

وعن أقوى المنافسين، قال عطيف: "هناك العديد وقد تحدث بعض المفاجئات في البطولة ولكن الأقٌرب سيكون أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية".

اختتم عبد الله عطيف تصريحاته لجول باختيار أفضل ثلاثة لاعبين عرب في عام 2018: "أرى أن المصري محمد صلاح بالتأكيد في المركز الأول، يليه الجزائري رياض محرز ثم المغربي كريم زياش".

يُذكر أن قائمة جول 25 يتواجد با لاعبين سعوديين للمرة الأولى هذا العام