جول 25 | ظهور الشهراني واسم لامع في الدوري الفرنسي

انطلاقة جديدة لجول 25 مع أفضل اللاعبين العرب في عام 2020

أصبح شغف كرة القدم في السنوات الأخيرة لا ينحصر على المستطيل الأخضر بأداء اللاعبين وأفكار المدربين وحسب، بل انتقل وبقوة إلى خارج الملعب خاصةً مع بداية حقبة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، واللذان استحوذا على الجوائز الفردية طوال عقد كامل من الزمان.

موقع جول واكب هذا التطور من خلال تدشين جائزة جول 50 في موسم 2007/2008، التي يتم منحها لأفضل لاعب بتصويت فريق عمل الموقع في كل عام، وبالطبع احتكرها الدون والبرغوث ولم يسمحا لها بالإفلات منهما إلا في مناسبات محدودة.

ومع ظهور العديد من النجوم العرب من أصحاب الطراز المميز، قرر جول تقديم نسخة أخرى من جائزته العالمية في عام 2017 وكانت بعنوان جول 25 .

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والآن نحن في الموعد السنوي من كل عام، مع القائمة المكونة من أفضل 25 لاعب عربي على مدار عام 2020 الذي شهد العديد من التقلبات بسبب فيروس كورونا.

الإعلان الأول يتضمن تواجد 4 لاعبين من المركز 25 وحتى 22، لتكون البداية للتعرف على أفضل النجوم العرب العام الماضي.

يونس عبد الحميد لاعب ستاد ريمس جاء في المركز 25، بعدما استطاع أن يحجز مكانة أساسية مع ريمس في الدوري الفرنسي رغم بلوغه الثالثة والثلاثين من عمره، وكان أحد أهم اللاعبين في فريقه، ما يُفهم من حقيقة أنه شارك في 33 مباراة الموسم الماضي مسجلًا ثلاثة أهداف، مع استمرار تواجده أساسيًا واعتباره قلب الدفاع الأول في ريمس وأحد أهم قلوب الدفاع في الليج آ بشكل عام.

وأما المركز 24 فقد حصل عليه ياسر الشهراني الظهير الطائر كما تُلقبه جماهير الهلال ، والذي استمر في تقديم مستويات مبدعة مع الزعيم السعودي، بقدرته على اللعب يمينًا ويسارًا لحلّ الكثير من الأزمات لكتيبة رازفان لوشيسكو، ومساهمته في فوز الهلال بلقب الدوري الموسم الماضي بالإضافة لحصوله على الكأس أيضًا.

والآن مع تزعم الهلال لترتيب البطولة في الموسم الجديد، يعتبر الشيء المشترك أن الشهراني كان دائمًا حامي الجبهتين اليُمنى واليُسرى، وصاحب الإسهامات الهجومية التي قبلها بعام كانت من الأسباب الرئيسية في التتويج الآسيوي الغالي.

وفي المركز 23 يأتي منير الحدادي الذي أعاد اكتشاف نفسه رفقة إشبيلية في عام 2020، وكان أحد أهم دعائم كتيبة جولين لوبيتيجي التي حققت لقب الدوري الأوروبي على حساب إنتر، كما أن مجهوداته ساهمت في ضمان النادي الأندلسي التواجد في المربع الذهبي للدوري الإسباني

سجّل المغربي الذي مثّل منتخب إسبانيا لدقائق وجيزة 10 أهداف الموسم الماضي بمختلف البطولات، كما سجل هذا الموسم ثلاثة أهداف، وقد بات تواجده في مركز الجناح الأيمن يشكل كابوسًا إلى أي دفاعات يواجهها في الليجا.

وأما المركز 22 فكان من نصيب يوسف العربي مهاجم أولمبياكوس اليوناني، والذي أحرز 27 هدفًا مع فريقه الموسم الماضي، كما سجل 15 هدفًا حتى الآن في الموسم الجديد.

مستويات مذهلة ومبهرة لصاحب الـ33 سنة، ليبرهن مرة أخرى أن السن ليس سوى مجرد رقم لا أكثر، ليقود فريقه للحفاظ على لقب الدوري وتحقيق الكأس والوصول إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

انتظرونا مع قائمة أخرى من أفضل النجوم العرب، قبل الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2020 يوم 18 يناير الجاري.