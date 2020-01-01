جول 25 | صلاح ومحرز وزياش .. من ينتصر في صراع الأرقام؟

بعد أن ظهر الثلاثي في قائمة جول.كوم السنوية لأفضل 25 لاعب عربي "جول 25" تعرف على أرقامهم.

أعلن جول.كوم عن ظهور المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي والمغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي في قائمة أفضل 25 لاعب عربي عن العام الماضي.

الظهور لذلك الثلاثي ليس بالجديد عليهم لكن الجديد أن كل لاعب منهم في العام الماضي مر بلحظات سعادة ولحظات تعاسة لكن في النهاية كان مثمرًا لكل لاعب ببطولة هامة على الأقل.

فحصل محمد صلاح على دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في مسيرته والثالثة في تاريخ النجوم العرب وحصل رياض محرز على الدوري الإنجليزي من جديد وكأس الأمم الإفريقية كما نال حكيم زياش الثنائية المحلية في هولندا وكان قريبًا من نهائي التشامبيونز ليج.

في الأسطر المقبلة سنستعرض الأرقام الخاصة بكل لاعب منهم لنرى أيهم مر بموسم أفضل على المستوى الرقمي والفردي:

محمد صلاح

خاض محمد صلاح 51 مباراة في عام 2019 رفقة فريقه ليفربول في كل البطولات، كان أساسيًا في معظمها عدا مواجهة وحيدة حل فيها كبديل.

سجل النجم المصري 24 هدفًا خلال العام منهم أربعة أهداف فقط من ركلات جزاء، ومن أصل 149 تسديدة على المرمى، لكن لاعب روما السابق وفي مفاجأة غير متوقعة بعد ذلك العدد الهائل من التسديدات لا يعد الأسوأ في التسديد فيملك نسبة تحويل 13.8 من الفرص التي تتاح له لأهداف.

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ارتطمت كرات محمد صلاح بالقائم ثلاث مرات وأهدر المصري 24 فرصة كبيرة أمام المرمى، وعلى مستوى التمريرات خلق 71 فرصة لزملائه في الفريق سجلوا منها 10 أهداف.

رياض محرز

النجم الجزائري خاض 40 مباراة مع مانشستر سيتي خلال العام في كل البطولات منهم 29 لقاء فقط بشكل أساسي، سجل خلالهم 11 هدفًا دون أي ركلات جزاء.

محرز سدد الكرة 69 مرة على مرمى الخصوم بنسبة نجاح تقارب الـ 16% متفوقًا على محمد صلاح، و ارتطمت كراته في العارضة والقائم مرتين.

فشل محرز في تسجيل سبع فرص محققة وهو رقم ليس بالكبير وصنع 70 فرصة لزملائه للتسجيل سجلوا منها 15 هدفًا في شباك الخصوم.

حكيم زياش

شارك النجم المغربي في 45 مباراة رفقة فريق أياكس خلال العام الماضي سجل خلالهم منهم مباراة وحيدة كبديل طوال تلك الفترة.

سجل زياش 17 هدفًا دون أن يسجل أي ركلة جزاء في كل البطولات من أصل 154 كرة سددها على مرمى الخصوم في تلك المواجهات وبنسبة نجاح هي الأقل بين نظرائه بحوالي 12% من إجمالي التسديدات.

كرات زياش ارتطمت بالقائمين والعارضة عشر مرات خلال تلك الفترة كما أهدر عشر فرص محققة لكنه صنع 141 فرصة خطرة لزملائه للتسجيل على مرمى الخصوم سجلوا منها 28 هدفًا.

