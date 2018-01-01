جول 25 | سفيان هني: سأقاتل مع سبارتك للفوز بالألقاب والجزائر تحتاج للاستقرار

الجزائري سفيان هني لاعب سبارتك موسكو الروسي يتحدث في حوار خاص لجول دوت كوم بعد اختياره ضمن قائمة "جول25" لأفضل اللاعبين العرب خلال عام 2018.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

مع بداية عام 2018، قرر الجزائري سفيان هني خوض تجربة جديدة بعد موسم ونصف قضاها بصفوف أندرلخت البلجيكي، ليرحل منضمًا إلى سبارتك موسكو الروسي بيناير الماضي، في محاولة لتحقيق نجاحات جديدة.

اللاعب الجزائري شارك في ثلاث مباريات مع اندرلخت خلال عام 2018 سجل خلالها أربعة أهداف قبل الانتقال لسبارتك موسكو الذي لعب بألوانه 33 مباراة حتى الآن سجل خلالها ستة أهداف ومرر ثماني تمريرات حاسمة.

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جول تواصل مع لاعب الوسط الجزائري، للحديث عن اختياره ضمن قائمة الأفضل، وطموحاته مع سبارتك ومنتخب بلاده.

لاعبنا العربي بسبارتك بدأ حديثه بالإعراب عن سعادته للتواجد ضمن قائمة جول 25: "أنا حقًا فخور بوجودي في هذه القائمة، شرف كبير لي أن يتم اختيار ضمن العرب الأفضل بعام 2018، لقد بدأت العام بشكل جيد للغاية، سجلت أربعة أهداف في أول مباراتين بعام 2018 مع أندرلخت، منها هاتريك في آخر مباراة لي معه في مرمى ستاندردليج، لكن بعد ذلك رحلت عن بلجيكا، لبداية فصل جديد مع سبارتك موسكو، أكتشفت دولة أخرى وثقافة مختلفة، وتمكنت من إحراز بعض الأهداف أيضًا، لذلك أراه كان عامًا جيدًا، لكنني كنت متوقعًا أن أن أشارك لوقت أكبر وأسجل أهدافًا أكثر".

31 مباراة خاضها المحترف الجزائري مع أندرلخت، سجل خلالهم ستة أهداف وصنع ثمانية آخرين، طيلة عام 2018، وبعد أيام يبدأ عامًا جديدًا بطموحات جديدة..

وحول ما يتطلع إليه في 2019، أضاف: "أتوقع في العالم الجديد أن أحصل على فرصة المشاركة في مباريات أكثر، وأن أكون لاعبًا مهمًا في سبارتك والدوري الروسي عمومًا، أطمح لتسجيل عديد الأهداف وأن أفعل ما أفعله دائمًا داخل الملعب، كذلك أتمنى أن أحصل على بعض الألقاب، وأساعد بلدي الجزائر في كأس أفريقيا.

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

اللاعب الجزائري أضاف: "سأسعى لوضع سبارتك في مكانه الطبيعي بالدوري، سنقاتل كل عام حتى نحصل على بطولات، قد يكون ليس سهلًا أن نتوج أبطالًا للدوري الروسي، لكن علينا ألا نيأس، فقد مررنا بلحظات صعبة الموسم الجاري إلا أننا حاليًا نبدأ بداية جديدة مع مدرب جديد، وسنأخذ كل مباراة على حدى".

صعوبات هني مع سبارتك لم تكن في الدوري فقط بل بالدوري الأوروبي كذلك، حيث ودع الفريق الروسي البطولة متذيلًا جدول مجموعته برصيد خمس نقاط فقط: "مشوارنا لم يكن سهلًا بالدوري الأوروبي، لم نبدأ بصورة جيدة في أول مباراتين، لكننا عدنا في مواجهة جلاسكو وفزنا بالمباراة على أرضنا، لذلك آمالنا عادت من جديد وظلت فرصنا قائمة في التأهل للدور المقبل، لكننا لم ننجح في النهاية".

وعن زملائه في الفريق واللاعب الأقرب له، قال سفيان: "ليس لدي صديق مقرب بالفريق، جميعهم رائعون معي ويقاتلون من أجلي وأنا أقاتل من أجلهم".

ينتظر أن يشارك سفيان هني مع منتخب بلاده في كاس أفريقيا 2019 في يونيو المقبل، تحدي جديد في انتظار لاعب الوسط بالعام المقبل، بعدما حسم محاربو الصحراء تأهلهم متصدرين مجموعتهم، مع بقاء مباراة واحدة أخيرة في التصفيات.

ابن الـ28 عامًا قال حول رؤيته لمنتخب بلاده: "أعتقد أن الجزائر في حاجة إلى الاستقرار، هذا أمر مهم للغاية من أجل تحقيق شيء جيد.

وأضاف سفيان: "أنا لا أعرف جمال بلماضي؛ المدير الفني للجزائر، لكنني أعتقد أنه أثبت نفسه من خلال الفوز بالعديد من الألقاب في قطر، وعلينا أن نتركه يعمل مع المنتخب لوقت كافي، لخلق الاستقرار وبناء فريق قوي".

سفيان هني اختتم حديثه لجول باختيار الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول ورياض محرز جنا ح مانشستر سيتي وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري كأفضل ثلاثة لاعبين عرف في عام 2018.

يُذكر أن قائمة "جول 25" شهدت تواجد ستة لاعبين من الجزائر هذا العام.