جول 25 - رشيد غزال: عام 2018 كان صعبًا بالنسبة لي وأتمنى التحسن مع ليستر

رشيد غزال يتحدث في حوار خاص لجول بعد تواجده ضمن قائمة "جول25" لأفضل اللاعبين العرب خلال عام 2018.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

رحلة لمدة عام مع موناكو الفرنسي أنهاها مع نهاية الموسم الماضي ليبدأ حلقة جديدة من مسيرته الكروية مع ليستر سيتي في البريميرليج.

الجزائري رشيد غزال تواجد ضمن قائمة "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب في العالم لعام 2018 وجول دوت كوم تواصل مع اللاعب بعد اختياره ضمن القائمة.

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

غزال قال في بداية تصريحاته لجول: "عام 2018 كان معقدًا بالنسبة لي لأنني لم أخض مباريات كثيرة في موناكو الفرنسي، والآن أنا في ليستر سيتي وأتمنى أن أحقق المزيد من الأشياء مع الفريق، لذلك أعتقد أن هناك العديد من اللاعبين العرب الذين قدموا عامًا أفضل مني".

وعن تطلعاته للعام المقبل، أضاف غزال: "الأمور في ليستر بدأت تتحسن، أتمنى أن أشارك لمدة أطول مما حصلت عليه في موناكو، كذلك أطمح لمساعدة فريقي لتحقيق أهدافه وأن أسجل عديد الأهداف لقيادة الثعالب لختام الموسم في مركز جيد بالدوري".

ليستر سيتي يتواجد الآن في المركز الثامن للدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة وبفارق سبع نقاط عن المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

مالك النادي الإنجليزي الميلياردير التايلندي كان قد لقى حتفه بعد تحطم طائرته أمام ملعب كينج باور أكتوبر الماضي.

اللاعب الجزائري قال عن ذلك: "لقد كان واحد من أفضل الشخصيات التي عاصرتها في حياتي، لم نتعامل لفترة طويلة ولكنك تستطيع أن تعرف مدى حب الجميع له من التعاطف مع الحادثة الأليمة. جميعنا شعرنا بالحزن الشديد لما حدث".

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

وعن أمنياته مع منتخب الجزائر خلال العام المقبل: "نتطلع جميعًا لإعادة الجزائر لسابق عهدها بعد الفترة الصعبة الماضية. أمامنا بطولة إفريقيا المقبلة وستكون فرصة سانحة لاستعادة ثقة الشعب الجزائري".

اختتم غزال تصريحاته لجول باختيار أفضل ثلاثة لاعبين عرب خلال عام 2018: "الأول هو المصري محمد صلاح، الذي قدم عامًا لا يصدق مع ليفربول الموسم الماضي، يليه الجزائري رياض محرز، وأخيرًا الجزائري ياسين براهيمي، لتقديمه موسمًا رائعًا مع بورتو البرتغالي".

يُذكر أن قائمة "جول 25" شهدت تواجد ستة لاعبين جزائريين لعام 2018.