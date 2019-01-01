جول 25 - رؤوف خليف: معلول تطور كثيرًا مع الأهلي وبن يوسف لم يحسن الاختيار

المعلق التونسي رؤوف بن خليف يختار الأفضل عربيًا خلال عام 2018 خلال حوار خاص مع "جول"

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

رؤوف بن خليف، هو واحدًا من أساطير التعليق في تاريخ الإعلام الرياضي العربي، ويمتلك حنجرة من عالم آخر، ويعشقه النسبة الكبرى من متابعي كرة القدم بالعالم العربي.

التونسي بن خليف يكشف خلال حواره الخاص مع "جول" عن العديد من التساؤلات التي تشغل العالم العربي، حول أداء اللاعبين العرب خلال الموسم الماضي 2017/2018.

المعلق التونسي يرى أن النجم المصري محمد صلاح، هو أفضل لاعب عربي في عام 2018، حيث قال عنه: "محمد صلاح هو السرعة التي تحدث الفارق، وأرى أنه الأفضل في عام 2018".

رؤوف بن خليف تابع: "السوري عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي، ثاني أفضل لاعب عربي خلال عام 2018، لأنه أفضل لاعبي آسيا حاليًا، وهو لاعب متكامل في الأداء".

اسطورة التعليق أردف: "التونسي يوسف المساكني واحدًا من أفضل اللاعبين العرب في 2018، وأصفه بالموهبة الصارخة، بعد الأداء المتميز الذي ظهر به مع فريقه قبل الإصابة".

الإصابة حرمت يوسف المساكني من المشاركة مع منتخب تونس في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، حيث عانى من قطع في الرباط الصليبي للركبة.

وعن آداء التونسيان علي معلول وفخر الدين بن يوسف في 2018، قال رؤوف بن خليف: "الثنائي قدما أداء جميل، خاصة علي معلول رغم نزول مستواه في كأس العالم 2018 في روسيا مع المنتخب التونسي".

رؤوف بن خليف تحدث أيضًا عن فخر الدين بن يوسف حيث قال: "لم يحسن الاختيار بالانتقال إلى الاتفاق السعودي، فهو خاض تجربة الاحتراف في فرنسا مع نادي ماتز ولم يكتب له النجاح".

بن خليف يرى أن علي معلول تطور مستواه مع الأهلي المصري، حيث قال: "معلول لاعب محترف جدًا ومنضبط، ومستواه ارتقى أكثر مما كان عليه في الصفاقسي، والآن يستطيع اللعب في البطولات الأوروبية".

علي معلول واحدًا من العناصر الأساسية سواء مع الأهلي المصري، أو المنتخب التونسي، وأبعدته الإصابة عن مباريات الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.