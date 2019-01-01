جول 25 - حكيم زياش: أحلم بالمزيد في 2019 والمغرب ستقاتل للفوز بأمم إفريقيا

حكيم زياش يتحدث في حوار خاص لجول بعد تواجده ضمن قائمة "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب حول العالم في عام 2018.

مشاركة مع منتخب المغرب في كأس العالم بعد غياب 20 عامًا ولقب اللاعب الأفضل في هولندا، عام استثنائي لجناح أسود الأطلس حكيم زياش.

ابن ال25 عامًا كان أحد المتواجدين بالطبع ضمن قائمة "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب حول العالم خلال عام 2018.

جول 25 | كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

جول دوت كوم تواصل مع اللاعب المغربي للحديث عن عامه الماضي وتطلعاته في المستقبل.

زياش قال لجول: "سعيد للغاية بالتوجد ضمن النجوم العرب في العام إنه أمر رائع أن تكون ضمن قائمة الأفضل رغم أنني ما زلت لا أعرف أين أجده". قالها جناح أياكس ضاحكًا.

ابن الـ25 عامًا تابع عن عام 2018: "حصلت على جائزة أفضل لاعب في هولندا وهو إنجاز كبير. شعرت بسعادة كبيرة ولكنني كنت أتمنى أن نستطيع تحقيق لقب الدوري فالبطولات الجماعية أهم بكثير".

جناح أياكس أضاف: "شاركت مع المغرب في كأس العالم للمرة الأولى، كان شعورًا لا يصدق. قدمنا مباريات جيدة رغم صعوبة المجموعة وشرفنا اسم بلادنا".

المغرب تواجدت في مجموعة الموت لكأس العالم محققةً نقطة واحدة من تعادل مع إسبانيا وهزيمة من البرتغال وإيران بهدف نظيف.

حكيم قال عن طموحاته للعام المقبل: "أتمنى أن احصل على لقب الدوري مع أياكس وأن نصل لأبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أوروبا. مع المغرب الفوز ببطولة إفريقيا بالطبع فلدينا مجموعة قوية من اللاعبين مع مدرب خبير وسندخل هذه البطولة من أجل المنافسة على اللقب".

أياكس سيكون أمام مهمة صعبة في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بمواجهة ريال مدريد الحاصل على لقب البطولة في الثلاث سنوات الماضية.

أمجاد يا عرب أمجاد 🙌



🗓️ 2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة ⏳

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا 💫 والنقاش حول الاختيارات والجائزة👌#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

وعن اختياراته للأفضل في 2018، قال زياش: "من الصعب أن أحدد ثلاثة لاعبين ولأكون صادقًا فأنا لا أتابع الكرة العربية بشكل جيد ولكن بالتأكيد هناك عديد اللاعبين العرب الرائعين في كل مكان حول العالم".

زياش شارك في 25 مباراة مع أياكس هذا الموسم سجل خلالها عشرة أهداف ومرر 12 تمريرة حاسمة.

يُذكر أن قائمة "جول 25" شهدت تواجد سبعة لاعبين من المغرب ضمن أفضل اللاعبين العرب حول العالم في 2018.