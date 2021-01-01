جول 25 | تواجد حارث وإبهار بونجاح والنني يعود إلى مكانه

دفعة ثانية من جول 25 مع أفضل اللاعبين العرب في عام 2020

للعام الخامس على التوالي، تنطلق نسخة جديدة من جائزة جول 25 التي يقدمها موقع جول، لأفضل لاعب على المستوى العربي خلال عام 2020، وذلك استمرارًا للجائزة التي انطلقت عام 2017.

جول 25 انطلقت عام 2017 على غرار جائزة جول 50 لأفضل اللاعبين على مستوى العالم، والتي انطلقت موسم 2007-2008، ويتم منحها لأفضل لاعب بتصويت فريق عمل الموقع بكل عام، والتي دائمًا ما تشهد تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو أو الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا في مناسبات محدودة.

ومع ظهور العديد من النجوم العرب من أصحاب الطراز المتميز، قرر جول تقديم نسخة أخرى من جائزته العالمية عام 2017، وحملت عنوان جول 25.

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والآن نحن في الموعد السنوي من كل عام، مع القائمة المكونة من أفضل 25 لاعبًا عربيًا على مدار عام 2020 الذي شهد العديد من التقلبات بسبب فيروس كورونا.

الإعلان الثاني يتضمن تواجد 4 لاعبين من المركز 21 وحتى 18، لنستكمل سلسلة التعرف على أفضل النجوم العرب العام الماضي.

المغربي أمين حارث جاء في المركز الـ21 بقائمة جول 25، وذلك بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه رفقة فريقه شالكه الألماني خلال الموسم الماضي، حيث استطاع أن يسجل 7 أهداف ويصنع مثلهم خلال 28 مباراة شارك فيها مع فريقه، لينهي مسابقة الدوري الألماني محتلًا المركز الـ12، وخرج من كأس ألمانيا 2020 من دور الربع نهائي.

المركز الـ20 حصل عليه الدولي المصري محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي ، حيث قضى الموسم الماضي رفقة فريق بشكتاش التركي، الذي تألق معه وقدم مستويات مميزة للغاية، قادته للعودة مجددًا إلى صفوف "الجانرز" المشاركة بالتشكيل الأساسي بالفريق.

النني يقدم مستويات مميزة رفقة الفريق اللندني منذ بداية الموسم الحالي، ليفرض نفسه واحدًا من العناصر الأساسية بالفريق الذي يقوده الإسباني مايكل أرتيتا خلال الوقت الحالي.

جول 25 | ظهور الشهراني واسم لامع في الدوري الفرنسي

واستحق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي أن يتواجد ضمن قائمة جول 25، محتلًا المركز الـ19، بعد الأداء المذهل الذي يقدمه سواء مع ناديه أو منتخب مصر، ليفرض نفسه كأفضل حارس مرمى في مصر حاليًا، وأيضًا على المستوى العربي.

الشناوي تمكن من قيادة الأهلي للتتويج بالثلاثية التاريخية خلال عام 2020، بعدما توج ببطولة الدوري المصري الممتاز، ثم دوري أبطال إفريقيا، وبعدها كأس مصر، ليتأهل الفريق للمشاركة في 3 مناسبات أخرى، وهي كأسي السوبر المصري والإفريقي، وأيضًا كأس العالم للأندية التي ستقام في فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

الجزائري بغداد بونجاح مازال يبهر الجميع بالمستوى المذهل الذي يقدمه رفقة فريقه السد القطري ، وأيضًا منتخب بلاده، ليحتل المركز الثامن عشر، ليصبح واحدًا من أهم المهاجمين على مستوى الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة.

بونجاح قاد فريقه السد للتتويج ببطولة كأس الأمير، ويواصل تألقه باعتلائه قائمة هدافي دوري نجوم قطر برصيد 15 نقطة، في ظل تصدر فريقه لترتيب فرق الدوري.

انتظرونا مع قائمة أخرى من أفضل النجوم العرب، قبل الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب عربي لعام 2020 يوم 18 يناير الجاري.