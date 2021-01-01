جول 25 | تفوق "قاري" وعامل مشترك .. لمن الغلبة بين عرب آسيا وإفريقيا؟

أندية كبيرة في آسيا وإفريقيا .. تكتب التاريخ

كعادة كل عام، لا تخلف النسخة العربية من "جول Goal" موعدها من تقديم لمتابعيها اختيارات قائمة "جول 25" باختيار أفضل لاعبين عرب في العام، حيث ستشهد الإعلان عن اللاعبين الأفضل خلال العام الماضي حتى نصل إلى اللاعب الفائز والذي حصل على أكثر الأصوات من بين المرشحين.

نجوم كثيرة عرب تنافسوا في قائمة "جول 25" في الموسم الحالي، ساهمت في ظهور أنديتهم بشكل رائع خلال العام المنصرم، رغم الظروف العصيبة التي مرت على العالم أجمع بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي تسبب في تأجيل وإلغاء بعض الأحداث الرياضية الكبيرة.

ولكن، ماذا لو نظرنا إلى ما قدمته أبرز الأندية العربية في القارتين آسيا وإفريقيا؟، هذا هو ما سنقدمه خلال التقرير التالي..

أندية عرب آسيا

- السعودية

نقلة كبيرة خلال المواسم الأخيرة داخل الكرة السعودية بفضل الدعم المقدم من وزارة الرياضة هناك، مع قيام الأندية بدعم فرقهم بصفقات رائعة من الدوريات الأوروبية وهو ما أضاف الكثير لتطور البطولات هناك ولا سيما الدوري السعودي للمحترفين الذي حافظ عليه الهلال للموسم الثاني على التوالي، بعد أن حقق العام الماضي دوري أبطال آسيا ليواصل لوشيسكو تفوقه بقيادة الزعيم نحو التتويج بالبطولات.

الهلال توج بالدوري السعودي بعد موسمًا رائعًا حيث تمكن من حصد 72 نقطة من 30 مباراة حقق خلالها 22 فوزًا وتعادل في 6 وتلقى هزيمتين ليتغلب على الوصيف النصر، وأيضًا نجح الزعيم في التتويج بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الماضي على حساب النصر في اللقاء الذي حسم بهدفين مقابل هدف.

على المستوى القاري، صدم الهلال والنصر بشكل كبير، الزعيم تعرض للإقصاء بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا قبل لقاء شباب الأهلي دبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وكان الفريق حسم تأهله بالفعل ليهاجم الهلال الاتحاد الآسيوي على قراره، ومن بعدها العالمي الذي تم إقصائه على يد بيرسبوليس الإيراني في نصف النهائي بركلات الترجيح.

المزيد من الفرق

ويتأهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم الجديد 4 فرق من الدوري السعودي للمحترفين، وهم الهلال والنصر والأهلي بشكل مباشر، على أن يشارك نادي الوحدة من مرحلة التصفيات.

ويعد من أبرز اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين، هم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر الذي سيطر على لقب الهداف في الموسم الماضي وللمرة الثانية على التوالي، بالإضافة إلى الفرنسي بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال الذي كسر رقم كارلوس إدواردو كأكثر محترف يسجل أهداف رفقة الزعيم، ولا سيما عمر السومة نجم الأهلي الذي اعتلى قمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين عبر التاريخ بعد إزاحة ناصر الشمراني بـ128 هدفًا.

وبذلك إذا نظرنا على الكرة السعودية نجد الهلال سيطر على البطولات المحلية، مع إخفاق آسيوي بسبب "فيروس كورونا" الذي أبعد حامل اللقب عن دوري أبطال آسيا.

- الإمارات

في الكرة الإماراتية، سيطر تفشي فيروس كورونا على الأجواء هناك حيث تم إيقاف الموسم الكروي وإلغاء البطولات بعد أن كان شباب الأهلي متصدرًا، وأيضًا تم إلغاء بطولة كأس رئيس الدولة.

ولكن على الصعيد القاري، تم إقصاء شباب الأهلي على يد الأهلي السعودي في دور الـ16 بعد فوز الراقي بركلات الترجيح في اللقاء الذي أقيم بينهما في قطر، بعد قرار الاتحاد الآسيوي بإقامة البطولة كنظام البطولات المجمعة في العاصمة الدوحة.

- قطر

تمكن فريق الدحيل في التتويج بدوري نجوم قطر، بعد موسم عصيب للغاية حيث حسم المنافسة بنقطة واحدة فقط عن الريان، حيث حصل على 52 نقطة، وهذا اللقب وضع الدحيل في قائمة المشاركين في كأس العالم للأندية الذي سيقام في الدوحة خلال الفترة المقبلة بصفته بطل الدوري في البلد المنظم.

على الناحية الأخرى، حقق السد بطولتين في العام الجاري وهم كأس أمير قطر على حساب العربي بنتيجة هدفين مقابل هدف، وأيضًا لقب كأس "أوريدو" القطرية على نفس الفريق ولكن بأربعة أهداف في هذه المرة.

وعلى المستوى القاري، لم يتمكن سوى السد في العبور من دور المجموعات لكن تم إقصائه على يد بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد في دور الـ16، وفي الموسم الجديد بعد توزيع المقاعد بشكل جديد سيكون المشاركين هم الدحيل والسد والريان من دور المجموعات على أن يشارك الغرافة في التصفيات.

ويعد من أبرز اللاعبين في الكرة القطرية في الوقت الحالي هو بغداد بونجاح الهداف المميز للسد القطري والذي يحطم أرقامًا قياسية بغزارة تهديفه، وأيضًا المعز علي لاعب الدحيل الذي يقدم مستويات أكثر من رائعة رفقة بطل دوري نجوم قطر.

أندية عرب إفريقيا

- مصر

الكرة المصرية في العام الماضي، به الكثير من المتعة والإثارة تخص الساحرة المستديرة، فبدأها الزمالك المصري الذي حقق بطولة كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في قطر، ومن بعدها حقق لقب السوبر المحلي على حساب غريمه التقليدي وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي أيضًا ووصل بالفعل إلى نهائي البطولة على حساب الرجاء المغربي.

الأهلي لم يترك هذه البداية يمر مرور الكرام، بل عاد بقوة وحقق ثلاثية تاريخية حيث حقق لقب الدوري المصري الممتاز بفارق نقاط شاسع، ومن بعدها كأس مصر، وأخيرًا ضرب موعدًا في نهائي إفريقيا مع الزمالك في لقاء القرن والذي خطفه محمد مجدي أفشة بـ "القاضية" في الثواني الأخيرة في المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة ليضيف الأحمر اللقب التاسع في تاريخه مع البطولة.

ومازال الأهلي أمامه مشاركات في كأس السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي الذي توج بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز المصري الذي قدم مستويات مميزة للغاية.

الأحمر سيكون ممثل القارة الإفريقية في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية حيث له تاريخًا مميزًا مع هذه البطولة.

يعد من أفضل اللاعبين المتواجدين في الدوري المصري الممتاز هم نجوم الأهلي بشكل عام حيث قدم الفريق بشكل عام موسمًا مميزًا على رأسهم محمد الشناوي حارس المرمى ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول، وأيضًا نجوم الزمالك أشرف بنشرقي وشيكابالا وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

- المغرب

الأندية المغربية كان لها نصيبًا كبيرًا في البطولات القارية الإفريقية في العام الماضي، حيث تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي الكونفدرالية وبالفعل تمكن من التتويج به بعد الفوز بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في المغرب وقتها بقرار من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وعلى المستوى المحلي، حسم الرجاء لقب الدوري المغربي في اللحظات الأخيرة من الجولة الأخيرة من البطولة بعد منافسة شرسة مع الوداد حيث خطف البطل اللقب بفارق نقطة واحدة فقط، وتأهل من هذه البطولة كلًا من الرجاء والوداد إلى دوري أبطال إفريقيا، ونهضة بركان إلى كأس الكونفدرالية.

- تونس

حظ عثر واجه الأندية التونسية في العام الماضي، بعد وداع الترجي التونسي قاريًا أمام الزمالك في دوري أبطال إفريقيا، والنجم الساحلي أيضًا أمام الوداد في دور ربع النهائي من البطولة، مع عدم تأهل أي فريق تونسي إلى مجموعات بطولة الكونفدرالية في نسختها الماضية.

وعلى المستوى المحلي توج الترجي بلقب الدوري التونسي وجاء في الوصافة نادي الصفاقسي التونسي، وفي بطولة كأس تونس تلقى الترجي هزيمة مفاجئة أمام الاتحاد المنستيري في النهائي بهدفين دون رد ليفقد بطولة هامة.

وبذلك، نجد تفوق على المستوى القاري للقارة السمراء حيث تمكن الأهلي من التتويج بدوري أبطال إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية، وتوج نهضة بركان المغربي بكأس الكونفدرالية، ولكن على المستوى الفني فكانت الكرة الآسيوية أفضل إلى حد ما، حيث لم يتأهل نادي عربي آسيوي إلى كأس العالم للأندية سوى الدحيل كونه بطل الدوري القطري، ومستضيف البطولة.