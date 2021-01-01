جول 25 | بن سبعيني: محرز الأفضل في 2020 وكأس العالم هي الهدف

حوار حصري مع النجم الجزائري

عبر النجم الجزائري لبوروسيا مونشنجلاباخ رامي بن سبعيني عن سعادته بالتواجد في قائمة جول 25، وكشف في حوار خاص عن المتاعب التي واجهته بسبب فيروس كورونا.

الظهير الطائر الجزائري حل في المرتبة السادسة بقائمة جول 25 عن العام المنصرم، في ظهوره الثاني بالقائمة الخاصة بالجائزة.

وقال بن سبعيني مع "جول": "سعيد بالتواجد للمرة الثانية على التوالي في هذه القائمة وأدين بذلك لأمي وأبي وأقربائي وكل أصدقائي الذين يدعمونني باستمرار".

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وأضاف: "نعم صحيح، في فترة كورونا هذه، كرة القدم بلا مشجعين تبدو غريبة بعض الشيء. اللعب في ملاعب فارغة أمر صعب، لكن الأمور هكذا ويجب أن نتأقلم معها وأتمنى أن تسير الأمور بشكل أفضل في السنة المقبلة".

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وحول إصابته شخصياً بالفيروس: "لن تستطيع التمرن ولا اللعب وتعرف أنك ستغيب عن بعض المباريات، إنها فترة صعبة لأنك ستُصاب بآلام في الرأس وفي العضلات".

وأردف: "أنا فقدت حاستي الشم والتذوق، لكني تخطيت ذلك الآن، وأنا في حالة جيدة وسأقوم باختبارات جديدة وأتمنى العودة في أقرب فرصة ممكنة".

وكشف بن سبعيني عن رأيه في أفضل لاعب عربي بالعام الماضي: "بالنسبة لي، أفضل لاعب عربي في سنة 2020 هو رياض محرز".

وعن تألق ناديه في دوري الأبطال هذا الموسم: "بلا شك نتائجنا في المسابقة خدمتنا كثيراً، تصدرنا في المجموعة منذ البداية بالفوز على شاختار والتعادلات مع إنتر وريال مدريد، خسرنا المركز الأول ولكن تلك هي اللعبة".

وأكمل: "ينتظرنا مباراة صعبة في الدور المقبل ولكن الجميع يعرف أننا نملك فريقاً قوياً ومجموعة قوية كذلك".

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وعرج اللاعب على مسيرة المنتخب الجزائري المميزة مؤخراً: "صحيح أن مدربنا قد قال لنا بوضوح قبل كأس أمم إفريقيا أننا سنتوجه لمصر من أجل الفوز باللقب ولا أعتقد أن الكثيرين صدّقوه في ذلك الوقت".

وواصل: "الجميع شاهد بعد ذلك أننا فور وصولنا قمنا بكل شيء ممكن من أجل التتويج باللقب وذلك ما حصل في النهاية، بالنسبة لكأس العالم الأمر لن يكون مشابهاً، لكن هذه هي كرة القدم وكل الأمور ممكنة".

وختم: "الجميع شاهد كيف تفوقنا أمام منتخب كولومبيا، كما قدمنا مستويات جيدة أمام المكسيك رغم الطرد الذي تلقيناه في بداية الشوط الثاني، لكننا نجحنا في التسجيل بغض النظر عن الهدف الثاني الذي دخل شباكنا في النهاية، نعلم أن المباريات في كأس العالم ستكون صعبة، لكن يجب أن نؤمن التأهل أولًا، وبعد ذلك لكل حادث حديث".

بن سبعيني كان ضمن كتيبة جمال بلماضي التي تُوجت بلقب كأس أمم إفريقيا في نسخته الأخيرة التي أُقيمت في مصر.