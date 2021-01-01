جول 25 | الكرة الجزائرية تستمر في التوهج، والتألق ينعكس على سوق الانتقالات.

كيف استمرت الكرة الجزائرية في التوهج والظهور في قائمة جول 25 السنوية لأفضل اللاعبين العرب؟

منذ أن انطلقت جائزة جول 25 الخاصة بأفضل اللاعبين العرب في العام ولم تغب شمس الجزائر عن الظهور في القائمة بثلاثة ممثلين على الأقل.

القائمة التي انطلقت في عام 2017 بدأت مشوارها بوجود ثلاثة نجوم من الجزائر، كانوا هم فوزي غلام ورياض محرز ورشيد غزال.

وفي العام الثاني للجائزة تواجد ستة نجوم من الكرة الجزائرية كان بينهم ياسين براهيمي وعيسي ماني وسفيان هاني والعربي هلال سوداني.

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ووصلت الجائزة لأكبر عدد ممكن من نجوم كرة القدم الجزائرية في عام 2019 الذي شهد تتويج المنتخب بلقب كأس الأمم الإفريقية في القاهرة، عندها ظهر في القائمة بعشر لاعبين.

قائمة اللاعبين الجزائريين في جوائز جول 25 لعام 2017:

الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 4 فوزي غلام نابولي / الجزائر 5 رياض محرز ليستر سيتي / الجزائر 16 رشيد غزال موناكو / الجزائر

قائمة اللاعبين الجزائريين في جوائز جول 25 لعام 2018:

الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 4 رياض محرز مانشستر سيتي / الجزائر 7 ياسين براهيمي بورتو / الجزائر 10 بغداد بونجاح السد / الجزائر 16 عيسى ماندي ريال بيتيس / الجزائر 18 سفيان هاني سبارتاك موسكو / الجزائر 19 العربي هلال سوداني نوتنجهام فورست / الجزائر

قائمة اللاعبين الجزائريين في جوائز جول 25 لعام 2019:

الترتيب اللاعب الفريق / المنتخب 2 رياض محرز مانشستر سيتي/ الجزائر 4 إسماعيل بن ناصر ميلان / الجزائر 6 يوسف البلايلي الأهلي/ الجزائر 7 بغداد بونجاح السد/ الجزائر 14 يوسف عطال نيس/ الجزائر 16 آدم وناس نيس/ الجزائر 19 عيسى ماندي ريال بيتيس / الجزائر 22 أندي ديلور مونبلييه / الجزائر 25 رامي بن سبعيني بوروسيا مونشنجلادباخ / الجزائر

هذا العام تعود الجائزة بظهور جزائري مميز، يشهد وجود الكثير من الأسماء الرنانة والتي استطاعت أن تفرض نفسها على القائمة بما قدموه من مستويات رائعة في 2020.

وبسبب تلك المستويات وبعيدًا عن حقيقة وجود تلك الأسماء في قائمة جول 25 من عدمها فهناك الكثير من الصفقات التي شملت وجود لاعبًا جزائريًا هذا العام وهو ما كان ترجمة مذهلة لحالة التألق الكبيرة لهم في الموسم الماضي.

أبرز تلك الأسماء سيكون سعيد بن رحمة الذي كتب تاريخًا كبيرًا في إنجلترا سواء مع برينتفورد أو في صفوف وست هام في الأسابيع الأخيرة.

بن رحمة كان ترجمة للمستوى الجزائري الجيد في عام 2020 وأظهر ذلك في انتقاله لوست هام رفقة الكبار في الدوري الإنجليزي بالرغم من فشل فريقه في الصعود في اللحظات الأخيرة.

اليوم تم الإعلان عن وجود بن رحمة في المركز الـ 13 لقائمة جول 25 السنوية لأفضل اللاعبين العرب في العام، ضمن الإعلان الرابع والذي شهد الكشف عن الأسماء من الـ 13 لـ 11.

بن رحمة بطبيعة الحال ليس الاسم الجزائري الوحيد في القائمة، فهناك من تم الكشف عنهم مثل بغداد بونجاح نجم السد القطري، ومن لم يتم الإفصاح عن أسمائهم بعد.

لكن بعض الأسماء من الممكن توقعها حتى دون الإفصاح عنها أمثال رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي، وإسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطالي.

بشكل عام يمكننا أن نقول أن التواجد الجزائري هذا العام مميز للغاية في قائمة جول 25 للعام الرابع على التوالي.

يمكننا حتى أن نكشف عن حقيقة تخص عدد اللاعبين، حيث يعد ثاني أكبر وجود جزائري في القائمة بعد ذلك الخاص بالعام الماضي الذي شهد تحقيق كأس الأمم الإفريقية.

بعض الأسماء ستتكرر وبعضها يعد جديدًا، لكن المؤكد أن جائزة هذا العام لن تكون الأخيرة التي ستشهد وجودًا جزائريًا مميزًا في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها نجوم الجزائر مع بداية 2021.