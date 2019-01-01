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جول 25 - الأحمدي: تجربة الاتحاد جديدة بالنسبة لي ونسعى للاستفاقة سريعًا

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Getty Images
كريم الأحمدي يتحدث لجول دوت كوم بعد اختياره ضمن أفضل 25 لاعب عربي خلال عام 2018.

ظهر بشكل جيد مع فينورد الهولندي في آخر مواسمه قبل أن يشارك مع المغرب في كأس العالم بعد غياب 20 عامًا وأخيرًا رحلة جديدة مع اتحاد جدة السعودي، إنه ابن الـ33 عامًا كريم الأحمدي.

لاعب الوسط المغربي تواجد ضمن قائمة "جول25: لأفضل اللاعبين العرب حول العالم خلال عام 2018.

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جول تواصل مع كريم الأحمدي لحديث عن عامه الماضي وتطلعاته للعام المقبل.

الأحمدي قال لجول: "تواجدي ضمن الأفضل عربياً دائمًا يشعرني بالفخر. سماع الإشادة من قبل الجماهير العربية يكون له مذاق مختلف دائمًا".

كريم الأحمدي

وعن عامه الماضي، قال كريم: "لقد كان عامًا جيدًا بالنسبة لي فلقد حققنا لقب الكأس والسوبر مع فينورد ولعبت كأس العالم مع منتخب بلادي بعد غياب طويل ثم تجربة جديدة مع اتحاد جدة السعودي".

ابن الـ33 عامًا تابع: "أتمنى في العام المقبل ان أساعد اتحاد جدة على الاستفاقة والمنافسة على الألقاب وكذلك منتخب المغرب في بطولة إفريقيا المقبلة".

الأحمدي شارك في 13 مباراة مع اتحاد جدة هذا الموسم سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر مع الفريق الذي يتواجد الآن في المركز قبل الأخير للدوري السعويد برصيد ست نقاط.

اختتم الأحمدي تصريحاته باختيار اللاعبين الأفضل عربياً قائلًا: "محمد صلاح في الترتيب الأول ثم الثنائي المغربي مهدي بن عطية وحكيم زياش".

يُذكر أن قائمة جول 25 شهدت تواجد سبعة لاعبين مغاربة هذا العام.

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