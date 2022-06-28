جول 11: كل شيء عن جائزة جول في الدوري السعودي لموسم 2021-22

كل ما تريد معرفته عن جائزة جول 11 لموسم 2021-22 لأفضل لاعب في الدوري السعودي، موعد الإعلان، طريقة اختيار الفائزين

أصبح شغف كرة القدم في السنوات الأخيرة لا ينحصر على المستطيل الأخضر بأداء اللاعبين وأفكار المدربين وحسب، بل انتقل وبقوة إلى خارج الملعب خاصةً مع بداية حقبة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، واللذان استحوذا على الجوائز الفردية طوال عقد كامل من الزمان.

واكب موقع جول التطور الكبير الذي طرأ على الساحرة المستديرة، ودشن في موسم 2007-2008 جائزته العالمية جول 50 ، والتي تُهدى لأفضل لاعب بتصويت فريق عمل الموقع في كل عام، وبالطبع احتكرها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولم يسمحا لها بالإفلات منهما إلا في أربع مناسباتٍ فقط، الأولى كانت في موسم 2009-2010 وفاز بها ويسلي شنايدر، والثانية كانت موسم 2017-2018 وفاز بها لوكا مودريتش، وفي موسم 2018-2019 فاز بها فيرجيل فان دايك وفي 2019-2020 فاز بها روبرت ليفاندوفسكي، بينما حققها ليونيل ميسي العام الماضي.

وبعد فكرة جول 50، تم تدشين جائزة للكرة العربية تحت اسم جول 25 وهي عبارة عن قائمة من أفضل 25 لاعبًا عربيًا سواء يلعب في الدوريات المحلية أو الأوروبية ويتم ترتيبهم لاختيار أفضل لاعب عربي، وهي الجائزة التي حققها المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في نسخها الأربعة الماضية.

وبعد المردود الواسع الإيجابي على جائزة جول 25 والانتشار الواسع للجائزة، تم تخصيص جائزة جديدة ظهرت في الموسم الماضي للمرة الأولى تحت اسم جول 11 (Goal 11) والتي يتم من خلالها اختيار أفضل لاعب عن كل مركز بالدوري السعودي في الموسم.

ما هي جائزة جول 11؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟

جائزة جول 11 هي جائزة يقدمها موقع جول في نسخته العربية لأفضل لاعب بكل مركز في الدوري السعودي عن الموسم، وقبل الإعلان عن الفائز يتم سرد الأسماء المتواجدة في قائمة الأفضل المكونة من 33 لاعبًا (3 بكل مركز) ليتم اختيار من بينهم أفضل 11 لاعبًا.

ويعد موسم 2020-2021 هو أول مواسم تقديم الجائزة، وذلك بعد أن أثبت الدوري السعودي خلال السنوات الماضية تفوقه على الصعيد العربي، كما أصبح ينضم العديد من الأسماء الكبيرة والمدربين المميزين ويمتلك تقنيات عالية الكفاءة على مستوى تغطية المباريات وأرضية الملاعب وغيرها.

وحصل إيفر بانيجا، لاعب الشباب، على الجائزة خلال الموسم الماضي.

جول 25: كل شيء عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2021

ما هو موعد إعلان الفائزون بجائزة جول 11 لموسم 2021-2022؟

سوف يتم الإعلان عن المرشحين للتواجد في قائمة أفضل 11 لاعبًا بالدوري السعودي والمكونة من 33 لاعبًا يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021 في الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

أما تصويت الجماهير عبر منصات جول المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي فسوف يبدأ يوم الثلاثاء 10 أغسطس في السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على أن يتم الإعلان عن التشكيل الفائز بالجائزة فسيكون يوم الخميس 12 أغسطس 2021.

موعد الإعلان عن الفائزين بجول 11 لموسم 2021-22:

الجائزة الموعد الإعلان عن قائمة الـ33 لاعبًا الأربعاء 29 يونيو 2022،

30 ذو القعدة 1443 هجرية، الإعلان عن الفائزين بجائزة جول 11 السبت 2 يوليو 2022،

3 ذو الحجة 1443 هجرية،

ما هي طريقة اختيار الأسماء المتواجدة في جول 11؟

سوف يتم اختيار أفضل 33 لاعبًا في الدوري السعودي للموسم المنصرم من جانب خبراء جول (3 لاعبين عن كل مركز) وبعدها يتم وضع تصويت للجماهير عبر حسابات جول المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وسوف يتم الاعتماد على اختيار خبراء جول لتحديد أفضل 11 لاعبًا في الدوري السعودي عن موسم 2021-2022، بينما يتم عمل فقرة خاصة لنشر تصويت الجماهير لأفضل اللاعبين، إلا أنّ التصويت لن يتم استخدامه في القائمة الرسمية النهائية.

ما هي الجوائز الأخرى التي يقدمها جول؟

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بجانب جول 11، فإنّ موقع جول في نسخته العربية يقدم جائزة جول 25 والتي يتم فيها وضع قائمة من أفضل 25 لاعبًا عربيًا سواء يتواجد في البطولات المحلية أو الأوروبية على أن يتم اختيار لاعب واحد فقط بعد تصويت خبراء جول.

الجائزة ظهرت للمرة الأولى في 2017 وتم منحها للمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في خمس نسخ على التوالي.

كما أنّ موقع جول العالمي يقدم جائزة جول 50 والتي يختار فيها قائمة أفضل 50 لاعبًا ولاعبة حول العالم على أن يتم منح اختيار منها أفضل لاعب وأفضل لاعبة بتصويت خبراء جول.

هذا بجانب جائزة NxGn - الجيل القادم لأفضل المواهب الصاعدة في أوروبا والتي حصل عليها جود بيلينجهام في 2022.

ولن تكون جول 11 آخر الجوائز التي يقدمها جول، إذ يدرس الصرح الرياضي العالمي إضافة المزيد من الجوائز لتقدير مواهب الكرة العربية والعالمية.