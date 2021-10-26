جول يسأل والهريفي يُجيب: من الأفضل والأحق بالبقاء بين حمدالله وأبو بكر؟

أسطورة النصر يُجيب على سؤال جول حول الأفضل بين حمدالله وأبو بكر

تواجد فهد الهريفي نجم النصر السابق في إحدى "المساحات" عبر تويتر، وقد سأله موقع جول النسخة العربية عن رأيه في المهاجم الأفضل بين عبد الرزاق حمدالله وفينسنت أبو بكر والأحق بينهما بالبقاء في النصر حال قررت الإدارة التخلي عن أحدهما في يناير.

صاحب الـ56 عامًا أكد خلال إجابته أن تعاقدات النصر الأجنبية خلال الصيف الأخير اتسمت بالعشوائية وانعدام التخطيط، وهو ما أدى لذلك التخبط في الخيارات، مشيرًا إلى خطأ التعاقد مع 5 أجانب في خط الهجوم على حساب مراكز أخرى مثل حراسة المرمى والظهير الأيسر.

واتفق خلال حديثه مع جول في ضرورة أن تتخذ الإدارة النصراوية القرارات المناسبة فيما يتعلق بملف الأجانب خلال سوق الانتقالات الشتوي، مشددًا على ضرورة الاستعانة باللاعبين المحليين ومنحهم الفرصة لأنهم يتمتعون بالجودة المطلوبة، خاصة خالد الغنام وأيمن يحيى.

وعند سؤاله عن رأيه في الأفضل والأحق بالبقاء في النصر بين حمدالله وأبو بكر، أجاب "أنا أحب حمدالله كثيرًا، أراه المهاجم المتكامل الذي لم يجلب النصر مثله أبدًا، هو أفضل وأكثر تكاملًا من أبو بكر".

أضاف "أنا كنت ضد إخراج حمدالله من مباراة النصر أمام الهلال في آسيا، لأنه كان يُجيد التحرك والاستلام واللعب، أهدر فرصتين لكن التوفيق لم يقف معه فيهما خاصة تلك التي كان خلفها تمريرة عبد الفتاح عسيري".

وأتم "حمدالله تغير واختلف عن السابق، أصبح أكثر التزامًا وأقل مشاكل، لم يعد يغضب عند التغيير وأصبح يُنفذ تعليمات المدرب دون استياء أو غضب، المشكلة حاليًا أنه يفتقد للأهداف التي تُبرزه بالشكل الذي يستحقه، لكنه مهاجم كبير وهداف وأفضل بوضوح من أبو بكر".

يُشار إلى أن عقد حمدالله مع النصر ينتهي بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن لم يُجدد وسط الحديث عن خلافات مالية بين الطرفين.