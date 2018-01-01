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جول 25 - ميدو: صلاح قدم عامًا للتاريخ مع ليفربول

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أحمد حسام ميدو المحترف المصري السابق يشارك في استفتاء "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب في عام 2018.

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

من أبرز المحترفين المصريين والعرب في تاريخ كرة القدم، لقبونه بـ"العالمي"، بعدما تواجد في الكثير من الأندية الأوروبية خلال مسيرته الأوروبية، بداية من أياكس ومارسيليا وروما وتوتنهام وميدلزبره وويجان وغيرهم.

وتواصل جول مع أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لوادي دجلة والزمالك، ونجم منتخب مصر السابق، للمشاركة في استفتاء "جول 25".

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واختار ميدو في استفتاء "جول 25" لأفضل لاعبين عرب، الدولي المصري محمد صلاح مهاجم منتخب مصر في المركز الأول، كونه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف البطولة أيضًا.

Mohamed Salah Liverpool Wolverhampton 21122018

صلاح فاز  بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا الموسم الماضي كما كان هداف البريميرليج وقاد منتخب مصر لكأس العالم بعد غياب 28 عامًا وما زال يقدم مستويات مميزة للغاية هذا الموسم مع ليفربول.

وجاء المغربي مهدي بن عطية مدافع يوفنتوس الإيطالي وقائد أسود الأطلس في المركز الثاني في اختيارات ميدو، حيث قاد بن عطية منتخب بلاده للوصول إلى كأس العالم وتقديم مستويات أكثر من رائعة.

محمد النني جاء ضمن اختيارات ميدو في المركز الثالث، بعدما قدم مستويات مميزة مع أرسنال الإنجليزي في الموسم الماضي.

يعاني محمد النني من قلة المشاركة مع آرسنال هذا الموسم مع تواجد أوناي إيمري ولكنه ما زال ضمن التشكيل الأساسي لخافيير أجيري مع منتخب مصر

يُذكر أن ميدو طوال مسيرته الكروية ما يقرب من 273 مباراة أحرز خلالها 81 هدفًا وصنع 24 أخرين، خلال ما يقرب من 16199 دقيقة حسب موقع "ترانسفير ماركت".

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