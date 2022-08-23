جول سوشيال سوبر ستارز | الاتحاد ينافس روما وواتفورد وفلامنجو

نسلط الضوء على أفضل المشاركات من حسابات التواصل الاجتماعي الأكثر تميزًا في كرة القدم

لم يعد الأمر يتعلق فقط بكرة القدم داخل الملعب، حيث يتوق المشجعون إلى الحصول على ترفيه كرة القدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جيوبهم وشاشاتهم وفي آذانهم. وقد استمعت أندية كرة القدم لهم. وظهر ذلك عن طريق تحسن جودة المحتوى لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وكان منها ما هو جريء ومهم اجتماعيًا ومضحك وذكي ومناسب لروح العصر.

في جميع أنحاء العالم، يشارك فريقنا من الصحفيين وصناع المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي محتوى هذه النوادي باستمرار عبر شبكة الإنترنت، لنسلط الضوء على العمل المذهل للحسابات الاجتماعية لتلك الفرق من البرازيل إلى برلين ومن برمنجهام إلى بريزبين.

"جول سوشيال سوبر ستارز" يبرز منشورات هذه الأندية التي جعلتنا نتوقف عندها في بحثنا على "تيك توك" و "إنستجرام"، و"تويتر"، و"فيسبوك" وغيرهم، تلك المنشورات التي شاركناها مع أصدقائنا وعائلتنا والآن معكم أنتم قاعدة المعجبين بـ GOAL، كل شهر سيتم طرح قائمة من خمسة مرشحين للتصويت ومن ذلك التصويت سيخرج الفائز الذي سيتنافس في نهاية العام على المركز الأول.

اختر المفضل لك فلامنجو

واتفورد

فيليز سارسفيلد

روما

الاتحاد 78 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. اختر المفضل لك 5% فلامنجو

1% واتفورد

4% فيليز سارسفيلد

18% روما

72% الاتحاد 78 الأصوات

فيما يلي إليكم أول خمسة ترشيحات:

فلامنجو يجعل الأشياء أكثر غرابة من خلال المزج الثقافي

من الذي لم يتحدث عن مسلسل "سترينجر ثينجس" في الأسابيع الأخيرة؟ تعود منصة "نتفليكس" بموسم جديد مع المزيد من الشياطين والغموض والحنين إلى الثمانينيات لكن فلامنجو، أحد عمالقة أمريكا الجنوبية هو الذي قلب الأمور رأساً على عقب باستخدام جمالية المسلسل للإعلان عن أحد أفضل التعاقدات في الآونة الأخيرة وهو أرتورو فيدال.

لماذا أعجبنا هذا المنشور؟

لقد أرسلنا جميعًا في مرحلة ما صورًا وأشياء مختلفة من الثقافة التي تحيط بنا وربطناها بكرة القدم سواء على حسابات "إنستجرام" الخاصة بنا وصولًا إلى الدردشات الجماعية التي نحن فيها، ولكن رؤية النادي يفعل ذلك بنفسه هو شيء جديد، حيث قام فريق ريو دي جانيرو بتجميع السيناريو الخاص بهم ومزجوه مع مسلسل "نتفليكس".

وبدلاً من أغنية كيت بوش في الثمانينيات التي حطمت الأرقام القياسية على منصات الموسيقى، يُسمع نشيد مينجاو، وبدلاً من شخصية ماكس أو داستين، ترى فيدال بألوانه الجديدة يخرج من ساعة قديمة مخيفة، إنه أمر غريب وهزلي قليلاً، لكنه أفضل بنسبة 100% من تقديم اعتيادي بمصافحة باردة وسط ملعب النادي. واتفورد والرقص مبتعدًا عن الكوارثالصعود من التشامبيونشيب والوصول إلى الدوري الإنجليزي أمر صعب، لكن الترقية إلى الدوري الإنجليزي بعد موسم من النجاح في الدرجة الأدنى ثم التعرض للهزائم في ملعبك وخارجه كل أسبوع هو أمر أكثر صعوبة.

هل تهبط من جديد؟ الأسوأ حدث بالفعل، ومع ذلك، فقد استغل واتفورد الموقف واستخدمته لإحداث تأثير رائع على تيك توك عبر فيديو قصير.

لماذا أعجبنا هذا المنشور؟

يمكن لبعض الأندية أن تقوم بحملات صحفية ضخمة، ويمكن للآخرين تعيين فريق إعلامي كامل من شأنه أن يجعل الاستوديوهات تشعر بالغيرة، ولكن يتعين على البعض أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، يبلغ طول المقطع ثماني ثوان، لكنه يقول كل شيء، يبدأ الأمر بإيقاع صاخب على السالسا والنجم إسماعيلا سار يتم مواساتها تحت عنوان "هبط إلى الدرجة الأدنى" ومعه وجه حزين وبينما أنت تتعاطف معه ومع الجماهير ومشاعر الجميع في النادي فجأة! لا يوجد وقت للحزن. ظهر لنا سار وهو يرقص أمام خلفية خضراء، والكلمات المكتوبة هي: "الفوز بالمزيد من المباريات الموسم المقبل" مع وجه سعيد، الأمر برمته عبقري، فهو ينقل كل إحساس بكرة القدم في أقل من 10 ثوانٍ.

فيليز سارسفيلد يعلن عن الصفقات بالأغاني

كان توقيع دييجو جودين مع الفريق الأرجنتيني فيليز سارسفيلد في يونيو 2022 بمثابة ثورة كبيرة للفريق القادم من بونيوس أيريس، الاتفاق شيء لكن الإعلان بالفيديو بشكل صحيح شيء آخر، المقطع بدأ ببيزاراب أحد أكبر نجوم الموسيقى في أمريكا اللاتينية، وهو بالطبع من كبار المعجبين بفيليز، وهو يقوم بتشغيل تسجيل جديد تمامًا على مكبرات الصوت في الاستوديو الخاص به، يتم مقاطعة الألحان من خلال مكالمة هاتفية تؤكد وصول جودين، ويقول بيزاراب:"آت؟ مؤكد؟ آه، أنا أشعر بالجنون".

لماذا أعجبنا هذا المنشور؟

بعد فوزه بكأس ليبرتادوريس في عام ١٩٩٤، هزم النادي نفسه فابيو كابيلو الذي فاز مع ميلان بدوري أبطال أوروبا، وتفوقوا عليهم في نهائي كأس إنتركونتيننتال في اليابان في وقت لاحق من ذلك العام، ولكن على الرغم من النجاح النسبي إلا أنهم بالتأكيد ليسوا أحد أكبر الأندية في الأرجنتين من حيث الاقتصاد، وكان وجود معجب مشهور مثل بيزاراب لتقديم أكثر النجوم شهرة في آخر 15 سنة أمرًا ضخمًا، إنها طريقة رائعة وممتعة ومبتكرة لبدء حقبة جديدة أيضًا.

روما يعرف كيف يستغل انتشاره الواسع

لسنوات، استغل روما لحظات مهمة مثل الكشف عن الانتقالات لإبراز وزيادة الوعي في البحث عن الأطفال المفقودين في جميع أنحاء العالم، وعندما وقع باولو ديبالا في صيف عام ٢٠٢٢، كان التباين بين ابتسامته مع قميصه الجديد على يسار الفيديو، ووجوه شبان مفقودين على اليمين ينقل رسالة قوية حقًا.

لماذا أعجبنا هذا المنشور؟

قام فريق روما بقلب فيديو الإعلان الرسمي رأسًا على عقب حيث قام مدير الإستراتيجية بول روجرز بالترويج لحملة "الأطفال المفقودين" في عام 2019، وقد ساعدت حملة نادي الدوري الإيطالي الشهير حتى الآن في العثور على 12 طفلًا مفقودًا منذ بدايتها، وقال المهاجم إلدور شومورودوف العام الماضي: "من الصعب شرح سعادة المشاركة بطريقة ما في العثور على أحد هؤلاء الأطفال"، بعد أن ساعد فيديو إعلان النقل الخاص به في تحديد مكان فتاة بولندية مفقودة، تظهر حملة نادي روما كيف تتمتع كرة القدم بالقدرة على تغيير حياة الناس بشكل حقيقي.

الاتحاد يذهب إلى الهيروغليفية

نمور متحركة ثلاثية الأبعاد تتجول حول ما يبدو أنه قصر شديد الحراسة بالقرب من أهرامات الجيزة؟ جهاز تلفزيون معلق غريب ومثير للقلق إلى حد ما، قديم وحديث في نفس الوقت، يعرض لقطات من مباريات كرة القدم؟ ثم تظهر عبارة "هذا هو المستقبل" في وسط ملعب مكتظ، إعلان الاتحاد السعودي بالفيديو عن التوقيع مع لاعب خط الوسط المصري طارق حامد هو تحفة فنية حديثة يجب أن تتواجد في متحف اللوفر.

لماذا أعجبنا هذا المنشور؟

لا ترى الكثير من الرسوم المتحركة في كرة القدم بشكل عام، وعندما يكون الأمر مخدرًا وغريبًا مثل هذا فإنه يترك تأثيرًا أكبر بين الجماهير، الرسوم المتحركة كانت كلعبة "جولدن أي" على جهاز نينتندو 64 والكتابات الهيروغليفية والموسيقى كل ذلك يجعلك متحمسًا وترغب في الذهاب والرقص.

طارق حامد لعب أكثر من ٢٠٠ مباراة للزمالك قبل هذا الانتقال إلى الاتحاد، وإعلانه على أنه فرعون هو طريقة جيدة جدًا للترحيب بنادي جديد.