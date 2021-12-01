جول بيديا | ما هي قيمة الكرة الذهبية؟ والمادة المصنوعة منها ووزنها؟

تعد جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" واحدة من أعرق الجوائز الفردية في عالم كرة القدم.

مجلة "فرانس فوتبول" تختار سنويًا أفضل لاعب في العام بناءً على تصويت صحفيي كرة القدم من حول العالم، وبداية من عام 2007 تم السماح لمدربي وقادة المنتخبات الوطنية بالتصويت.

ومساء الإثنين، توج الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته، ليصبح بذلك أكثر اللاعبين في التاريخ تتويجًا بالجائزة، مبتعدًا بفارق لقبين عن البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن ما هي قيمة الكرة الذهبية، ومما يتم صناعتها، وما هي قيمة الجائزة المالية التي يحصدها الفائز بها؟ "جول" يأخذكم في هذا التقرير لإلقاء نظرة.

ما هو سعر الكرة الذهبية؟

تزيد قيمة الكرة الذهبية قليلًا عن 3000 يورو، وتتشكل من كرة تُملأ بمادة تشبه الشمع ويتم حفرها لإعطاء الشكل والتماس للتمثيل الكروي.

ثم يتم غمسها في الذهب الخالص مع شعار "فرانس فوتبول" ونقش اسم الفائز.

ما هي خصائص ووزن الكرة الذهبية؟

تتميز الكرة الذهبية الحالية بخصائص دقيقة للغاية تجعل منظرها جذابًا للاعبين.

ويبلغ ارتفاع الجائزة 28 سم، وقطرها 22 سم، وتزن حوالي 12 كيلوجرام، وهناك لوحان نحاسيان مقنوشان لمنحها شكل الكرة.

ما هي قيمة الجائزة المالية للفائز بالكرة الذهبية؟

حسب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأثناء مشاركته في منح جائزة "الكرة الذهبية"، فإن قيمة الجائزة المالية التي يحصل عليها الفائز بها تصل إلى 17.6 ألف يورو.

ما هو تاريخ الكرة الذهبية؟

تم إنشاء الجائزة في عام 1956 من قبل المجلة الفرنسية، وكان ستانلي ماثيوز هو أول من يفوز بها.

وفي عام 2010 تم دمج الكرة الذهبية مع جائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم، ومع ذلك انتهى الاتفاق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم و"فرانس فوتبول" في عام 2016، وتم تغيير الجائزة مرة أخرى إلى "الكرة الذهبية".

وحتى عام 1995، كانت الجائزة متاحة فقط للاعبين الأوروبيين، قبل أن تتوسع لتشمل أي لاعب ينشط في بلد أوروبي.

وبداية من عام 2007 أصبحت الكرة الذهبية جائزة عالمية متاحة لجميع لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم.