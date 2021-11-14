جول بيديا | ما هي الجهة المسؤولة عن سن قوانين كرة القدم؟

بين التعديل على قوانين معمول به حاليًا، وسن قوانين جديدة لتحسين كرة القدم، يعمل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB" على سن القوانين الخاصة باللعبة الأشهر على مستوى العالم.

في حقيقة الأمر، فإن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ربما يعد أقدم تنظيم رسمي لقوانين اللعبة، حيث تأسس في عام 1886، للاتفاق على قوانين موحدة للمنافسات الدولي.

ومنذ ذلك الحين، عمل "IFAB" كحارس للقوانين المعمول به دوليًا، وقد اعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ تأسيسه باختصاص مجلس الاتحاد الدولي في سن قوانين اللعبة.

ما هو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم؟

مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم هو هيئة منفصلة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، على الرغم من أن "فيفا" ممثل في مجلس الإدارة ويملك 50% من قوة التصويت.

ويملك مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم القدرة على تغيير وسن القوانين الخاصة باللعبة.

ما هو تكوين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم؟

يتكون مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم من ممثلين من اتحادات كرة القدم الأولى في اللعبة.

وهي الاتحاد الإنجليزي، والاتحاد الاسكتلندي، والاتحاد الويلزي، واتحاد ايرلندا الشمالية، إلى جانب "فيفا".

كيف يتم سن القوانين في مجلس الاتحاد الدولي؟

لكل اتحاد من هذه الاتحادات البريطانية صوت واحد، فيما يملك "فيفا" أربعة أصوات.

وتتطلب التعديلات على القوانين تصويتًا بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات، مما يعني أن دعم "فيفا" ضروري، لكنه غير كاف لتمرير أي اقتراح.

وفي حالة تصويت "فيفا" لصالح قانون، وعدم دعمه من عضوين على الأقل من الاتحادات الأعضاء للمجلس، لا يمكن تغييره.

واعتبارًا من عام 2016، يجب أن يكون جميع الأعضاء حاضرين لإجراء التصويت الملزم للمضي قدمًا في القوانين.

متى يجتمع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم؟

يجتمع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مرتين في السنة، مرة لاتخاذ قرار بشأن التغييرات المحتملة للقوانين التي تحكم كرة القدم، ومرة أخرى للتداول فيما يخص شؤونه الداخلية.

وفي سنوات إقامة بطولة كأس العالم، تعقد الجمعية العمومية السنوية في مكاتب "فيفا".

وفي غير سنوات كأس العالم، تقام الاجتماعات بين ايرلندا الشمالية، وويلز، وإنجلترا، واسكتلندا بهذا الترتيب.

يُعقد اجتماع الجمعية العمومية الخاص بالقوانين الجديدة إما في فبراير أو مارس ، ويُعقد اجتماع الجمعية العمومية الخاص بالشؤون الداخلية بين سبتمبر وأكتوبر.

متى يتم تطبيق القوانين التي يوافق عليها مجلس الاتحاد الدولي؟

تدخل قرارات الاجتماع العام السنوي لمجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيما يتعلق بالتغييرات على قوانين اللعبة حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو.

وتكون تلك القرارات ملزمة للاتحاد الدولي لكرة القدم، والأعضاء الآخرين في مجلس إدارة "IFAB".

وبالتالي يتم إلزام جميع الاتحادات الأعضاء في "فيفا" بتلك القوانين.

لكن الاتحادات التي لا تنتهي مسابقاتها المحلية بحلول 1 يوليو يحق لها تأخير إجراء التعديلات المعتمدة على قوانين اللعبة حتى بداية الموسم التالي.