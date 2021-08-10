جول بيديا | ما هو سبب تسمية ميسي "البرغوث"؟

أسماء كثيرة أطلقت على ليونيل ميسي طوال مسيرته في برشلونة قبل الانتقال لباريس سان جيرمان أحدها البرغوث، فما هو سبب حصوله على هذا الاسم؟

كل لاعب كرة قدم له لقبه - كريستيانو رونالدو يُعرف باسم الدون، بينما يُطلق على كارليس بويول لقب "سمكة القرش".

ليونيل ميسي أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، ولديه أيضًا نصيبه من الألقاب، وأحد هذه الألقاب هو البرغوث، فما هو سبب تسمية ميسي البرغوث؟

ما هو سبب تسمية ميسي البرغوث؟

أحد ألقاب ميسي الأكثر شهرة هو اسم "La Pulga"، والذي يعني "البرغوث" باللغة الإسبانية.

عُرف ميسي باسم البرغوث منذ أن كان طفلاً، بعد أن تم تشخيص حالته بنقص هرمون النمو في سن العاشرة.

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بنيته الصغيرة وطوله أكسبته اللقب، لكن سمعته كلاعب كرة قدم واعد حتى في سن مبكرة تعني أنه كان معروفًا بحجمه الصغير وموهبته الضخمة.

تمكن برشلونة من تزويد ليونيل ميسي بالعلاج المناسب الذي اكتمل بحلول الوقت الذي بلغ فيه 14 عامًا وفي المقابل قدم له ميسي التاريخ.

ليو من أكثر اللاعبين شهرة في تاريخ النادي ويعتبر الأسطورة الأفضل في تاريخه.

ذهب الجمهور الإسباني إلى أبعد من ذلك وبدأت تسميه "La Pulga Atomica" أي البرغوث الذري في محاولة لوصف قوته في أرض الملعب.

على الرغم من كونه صغير جسديًا، يتمتع بقوة كبيرة في الجزء العلوي من الجسم تسمح له بالفوز في الالتحامات المباشرة - في حين أن سرعته تسمح له بالتفوق في المراوغة.

ساقيه القصيرتين والقويتين - فهو ليس تقليديًا طويل الأطراف أو أرجل مثل لاعبي كرة القدم الآخرين - تسمح له بالتسارع عبر الملعب في دفعات سريعة.

لقب آخر لميسي هو "ليو"، وهو شكل مختصر لاسمه الأول الكامل يستخدمه بشكل غير رسمي شخصيات كرة القدم وزملائه والنقاد على حد سواء.

يُفترض أن ميسي سمي على اسم المغني ليونيل ريتشي، الموسيقي الذي كان وراء الأغنيتين المشهورتين "Hello" و"Truly".

اللقب الأقل رسميًا هو بالطبع "GOAT" أو الماعز،وهو اختصار لكلمة (الأعظم في كل العصور)، لكن هذا الاسم تحت نزاع بينه وبين المنافس السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.