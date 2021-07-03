جول بيديا | ما هو الديربي في كرة القدم؟ وما هو الكلاسيكو؟

دائمًا ما نسمع كلمة ديربي أو كلاسيكو في مباريات كرة القدم، ولكن لماذا بعض المباريات عن غيرها يُطلق عليها هذا المصطلح، هذا ما سنعرفه في التقرير التالي.

تتسم الكثير من المباريات بالقوة والإثارة والحماس خارج الملعب، قبل أن يكون داخله، ودائمًا ما ترتبط تلك المباريات بمصطلح ديربي أو كلاسيكو، فيكون لها حسابات خاصة من الجماهير واللاعبين، ووسائل الإعلام.

ولكن لماذا تلك المباريات تحديدًا يطلق عليها هذا المصطلح، ومتى تم إطلاقه أول مرة في كرة القدم؟، وما الفرق بينه وبين كلاسيكو؟

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في التقرير التالي من موقع جول، سنحاول معًا الإجابة عن كل تلك الأسئلة، ونستكشف الفرق بين الديربي والكلاسيكو.

ما هو الديربي؟

الديربي هو مصطلح يطلق أي مباراة بين فريقين من مدينة واحدة، كديربي ميلانو بين ميلان وإنتر، أو ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وغيرهم من الديربيات حول العالم.

ويعود سبب التسمية إلى القرن الثامن عشر وتحديدًا عام 1740، في مدينة ديربي الإنجليزية، والتي اشتهرت في تلك الفترة بسباقات الخيول، وكان في هذا العام سباق بين اثنين من أثرياء المدينة، وتم إطلاق اسم ديربي على هذا السباق.

كما يعتقد البعض أن سبب التسمية، مشتق من مباراة كانت تقام بين فريقين محليين في مدينة ديربيشير الإنجليزية عام 1840، ليتم بعدها تسمية أي مباراة بين فريقين من مدينة واحدة باسم ديربي.

ما هو أقدم ديربي في التاريخ؟

أقدم وأول مباراة ديربي رسمية في التاريخ، كانت في إنجلترا مهد كرة القدم، وجمعت بين فريق شيفيلد وجاره هالام، على ملعب سانديجيت، وفيها فاز شيفيلد بهدفين دون رد.

ما هي أشهر الديربيات في كرة القدم؟

عالم الساحرة المستديرة، مليء بالديربيات المثيرة، كما ذكرنا سابقًا في القارة الأوروبية، يوجد ديربي ميلانو أو ديربي الغضب بين إنتر وميلان، وكذلك ديربي مدريد بين ريال وأتلتيكو مدريد، وديربي جلاسكو في اسكتلندا بين سيلتك ورينجرز.

وتتسم دائمًا الديربيات بالحماس الجماهيري، وتعصب جمهور لفريقه، ولعل هذا يظهر بشكل واضح في ديربي بلجراد في صربيان بين بارتيزان بلجراد، وريد ستار بلجراد، أو ديربي إسطنبول بين فنربخشة وجلطة سراي، وفي اليونان ديربي أثينا يجمع بين أوليمبياكوس أمام باناثينايكوس.

ولعل أكثر الديربيات شهرة في العالم، هو ديربي العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، بين بوكا جونيورز أمام ريفربليت.

ما هي أشهر الديربيات في الوطن العربي؟

عالمنا العربي أيضًا، لا يخلو من المتعة والإثارة، فيوجد به العديد من الديربيات القوية والمثيرة، فمثلا في مصر يوجد ديربي القاهرة، والذي يجمع بين الأهلي والزمالك، وفي السعودية الرياض لا تنام في ليلة الديربي بين الهلال والنصر، والمغرب جميعها تنتظر ديربي الدار البيضاء بين الوداد والترجي.

ما هو الكلاسيكو؟

كما ذكرنا سابقًا أن الديربي هو مباراة كبيرة بين فريقين من مدينة واحدة، أما الكلاسيكو هي مباراة كبيرة وتاريخية تجمع بين فريقين ولكن ليسا من مدينة واحدة، ويوجد بينهما صراع تاريخي طويل.

ما هي أشهر مباريات الكلاسيكو في كرة القدم؟

بطبيعة الحال إذا ذكر اسم الكلاسيكو، سيخطر في بال الجميع الكلاسيكو الأشهر والأقوى في العالم بين ريال مدريد وبرشلونة، وفي إنجلترا يوجد الكلاسيكو بين مانشستر يونايتد وليفربول، وفي ألمانيا يطلقون على مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند اسم دي كلاسيكير، أما في فرنسا فمباراة باريس سان جيرمان مع مارسيليا تُسمى لي كلاسيك.