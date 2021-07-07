جول بيديا | لماذا يسرع لاعبو كرة القدم لالتقاط الكرة بعد التسجيل؟

في هذا التقرير من جول نلقي الضوء على ظاهرة التقاط الكرة من قبل المهاجمين بعد تسجيلهم لهدف في شباك الخصوم، ما هي الأسباب وماذا يترتب على ذلك؟

هناك أسئلة في عالم كرة القدم تشعرنا بالفضول أحيانًا، أحدها سبب قيام اللاعبين بالتقاط الكرة من المرمى بمجرد تسجيله لهدف في شباك الخصم.

كانت هناك الكثير من الأمثلة على حالات مثل تلك، ولكن السؤال هنا، لماذا يفعلون ذلك؟ ولماذا لا يقومون بالاحتفال مع زملائهم أو الجماهير؟

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جول يحاول الإجابة على هذه الأسئلة في هذا التقرير..

ما هو سبب التقاط الكرة بعد تسجيل الأهداف؟

السبب الأول والأكثر شيوعًا هو تسريع المباراة وعدم إضاعة الوقت، ويتم تنفيذ ذلك من قبل الفرق المتأخرة في النتيجة أو للتو قد تعادلت وتسعى للفوز.

يفضل لاعبو الخصم عدم التسرع في إعادة الكرة إلى منتصف الملعب لبدء المباراة مجددًا، لذلك يُعتبر إبطاء اللعب هدفه منع الخسارة أو التعادل كما هو شائع.

أما مسجل الهدف، وهو الأقرب عادة للكرة فيحاول انتزاعها وإعادتها فورًا إلى الوسط حتى يحصل فريقه على فرصة أخرى للتسجيل في فترة زمنية محدودة.

السبب الثاني الذي يبدو منطقيًا أيضًا هو استخدام الكرة كدعم في الاحتفال، النمط الأكثر شيوعًا للاحتفال هو الذي يتضمن وضع تحت القميص، والذي عادةً ما يكشف عن حمل أحد أفراد أسرة الهداف.

فعل ليونيل ميسي ذلك مرة واحدة بعد تسجيله للأرجنتين ضد الإكوادور وهناك العديد من الأمثلة على لاعبين آخرين يفعلون ذلك لهذا السبب.

لماذا ينشب الصراع بين اللاعبين عند محاولة التقاط الكرة من الشباك؟

ليس غريبًا أن تكون هناك صراعات حول هذا الأمر، عادةً ما يحاول اللاعبون الذين استقبلوا الهدف كسب الوقت، بل وأحيانًا رمي الكرة بعيدًا.

بعد ذلك سيتدخل الحكم، من خلال إعطاء بطاقة صفراء أو حمراء إذا لزم الأمر لأولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم يعيقون إعادة الكرة إلى منتصف الملعب.

هذه الأحداث جزء من متعة كرة القدم، فالاستمتاع بالإثارة وسرعة اللعب من أجل التعديل أو الفوز جزء وهدف رئيسي بالنسبة لكل مشجع بالنسبة لناديه.