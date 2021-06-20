جول بيديا | لماذا يرفض ديباي النداء عليه باسمه؟!

اللاعب الهولندي يرفض النداء عليه باسم ديباي، فلماذا؟ وماذا علينا أن نستخدم عند الحديث عنه؟!

أثار النجم الهولندي ممفيس ديباي الحديث عنه في الأسابيع الماضية كونه أحد صفقات فترة الانتقالات الصيفية التي تتطلع لها الجماهير منذ العام الماضي.

ديباي كان ضمن طلبات رونالد كومان الأساسية عندما جاء لتدريب برشلونة قبل حوالي عام، لكن الصفقة تأخرت حتى هذا الصيف بسبب تعنت ليون والظروف الاقتصادية للنادي الكتالوني.

تفاصيل انضمام ديباي لبرشلونة كثيرة ومعقدة وليست محل حديثنا هنا، فقد جئنا لنتحدث عن أحد أغرب المواقف في عالم كرة القدم بل في العالم ككل.

اللاعب الهولندي يرفض بشكل قاطع أن يتم النداء عليه باسم "ديباي"، ولا يحب سوى اسم "ممفيس"، فما هي الأسباب؟!

لماذا يرفض ممفيس اسم ديباي؟!

بحسب ما ذكرت مصادر عديدة فاللاعب يكن كراهية شديدة لوالده ديباي، لذلك لا يريد أن يستخدم اسمه تحت أي ظرف من الظروف.

ديباي تعرض للهجر من قبل والده عندما كان في الرابعة من عمره، أي أن ذكريات الرجل في عقل نجم كرة القدم ضئيلة وتكاد تكون معدومة.

ربما تكون تلك أسباب كافية للكراهية التي أظهرها ديباي بنفسه في عدة مرات، لكن تصريحات اللاعب تحمل المزيد من الخبايا.

ما الذي قاله ممفيس ديباي عن رفضه لاسم والده؟

خرج ممفيس ديباي في تصريحات صحفية قبل أشهر وأكد أن الحديث معه يجب أن يكون باسم ممفيس فقط.

وقال اللاعب مبديًا غضبه لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لا تدعونني ديباي، قولوا لي ممفيس".

وأضاف: "لن أسامحه أبدًا"، ورفض أن يفسر مقولته بعد ذلك حتى بالضغط عليه في عدة مرات.

وأكمل: "لا، لن أشرح بالتحديد ما الذي حدث في المنزل وقتها، لأنني لا أريد أن أجرح بعض الأشخاص، أو أن أجعلهم يشعرون بالعار، وهكذا سيبقى الأمر، أنا بالفعل تجاوزت الموقف".

ماذا يفعل ديباي لتجاهل اسم والده؟!

لاعب ليون السابق وبرشلونة الحالي لا يستخدم اسم والده على الإطلاق تحت أي ظرف من الظروف.

نجم منتخب هولندا يرتدي قميص كُتب عليه ممفيس فقط، على عكس بقية رفاقه الذين يضعون الاسم الثاني على قمصانهم.