جول بيديا | لماذا يرتدي ميسي قميص مكتوب عليه "GOAT" مع باريس سان جيرمان؟

الأعظم في كل العصور أم هناك معنى آخر؟

يبدو أن الجدل الدائر حول أفضلية ليونيل ميسي وقدرته على أن يكون اللاعب الأفضل في التاريخ سيستمر لفترة طويلة بالأخص بعد ما حدث مؤخرًا من قبل ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان.

ميسي ظهر في أول مباريات الموسم وهو يرتدي قميص طبع على ذراعه كلمة "GOAT" التي يتم استخدامها للتعبير عن اللاعب الأعظم في التاريخ.

ماذا تعني "GOAT"؟

كما ذكرنا فالكلمة في الأساس تشير إلى أفضل اللاعبين في التاريخ، وتم تداولها كثيرًا عن أمثال دييجو مارادونا وبيليه وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

الكلمة التي نتحدث عنها هي في الواقع اختصار لأربعة كلمات إنجليزية هي "Greatest of all time" أو الأعظم في كل العصور.

ولأن الكلمة نفسها تعني ماعز فقد تم تصوير ميسي في إحدى الجلسات رفقة معاز ليتم ربطه بالاسم لاحقًا، وخرج رونالدو بذقن مصففة بنفس شكل الماعز أيضًا.

مع اقتراب نهاية مسيرتهما .. من تفضل؟ ليونيل ميسي

كريستيانو رونالدو 136 الأصوات شكرًا للتصويت. سيتم مشاركة النتائج قريبًا. مع اقتراب نهاية مسيرتهما .. من تفضل؟ 93 ليونيل ميسي

43 كريستيانو رونالدو 136 الأصوات

هل يرتدي ميسي وحده القميص "GOAT"؟

بشكل واضح لكل من شاهد فوز باريس سان جيرمان على نانت في مباراة السوبر الفرنسي فلم يكن ميسي وحده الذي يرتدي هذا القميص.

ربما تم تداول مثل هذا الأمر أثناء نشر صور القميص الجديد الذي أظهر ميسي فقط من الجانب لتظهر الكلمة ويتم ربطه بها، لكن الحقيقة أن القميص نفسه يرتديه كافة نجوم الفريق الباريسي.

وهذا لأن الكلمة لا علاقة لها من قريب أو من بعيد بالصراع الدائر حول أفضلية أي لاعب بين كافة العظماء في التاريخ.

إذًا ما هي كلمة "GOAT" المكتوبة على قميص باريس سان جيرمان؟

أما "GOAT” فهو أحد الرعاة الجدد لباريس سان جيرمان، ووقع مع النادي الفرنسي في شهر أبريل الماضي.

الراعي الجديد مختص في مجال الأزياء والموضة وبدأ شركته في 2015 ويبيع منتجاته في حوالي 170 دولة حول العالم.