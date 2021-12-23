جول بيديا | لماذا لا يُقيد جافي رباط حذائه مع برشلونة؟

جرى تصنيف جافي على أنه أحد أهم مواهب العالم في الأعوام الأخيرة بعدما نجح في جذب كل الأضواء إليه بمجرد وصوله إلى الفريق الأول لبرشلونة، ومنه لمنتخب إسبانيا تحت قيادة لويس إنريكي.

وكعادة اللاعبين، هناك عادات تفاؤل وتشاؤم كما يُقال، والبعض ذهب لربط مشهد دائمًا ما يلازم صاحب الـ17 عامًا بذلك، والحديث هنا عن عدم قيامه بتقييد رباط حذائه في جميع الأوقات.

هل يتعمد جافي فعل ذلك لجلب الحظ السعيد؟ أم أن هناك سببًا آخر خلف هذه الخطوة؟

ما هو سبب عدم ربط جافي لحذائه مع برشلونة؟

الصحفي الإسباني مارك مابرا نفى مزاعم "التفاؤل والتشاؤم" أن تكون سببًا في عدم ربطه للحذاء مع برشلونة، والحقيقة كانت مفاجئة بعض الشيء.

يقول مابرا أن السبب الوحيد لعدم ربط جافي لحذائه أنه لم يتعلم يومًا كيف يفعل هذا الأمر!

هذه الفكرة دُعمت من أحد مدربي جافي في فترة الشباب، عندما قال "إنه في عجلة من أمره لدرجة أنه لا يضيع وقته في ربط الحذاء".

ماذا قدم جافي مع برشلونة حتى الآن؟

لعب جافي مع الفريق الأول لبرشلونة للمرة الأولى وهو في السابعة عشر من عمره بيوليو 2021، وبناء على استدعاء من المدرب السابق رونالد كومان.

منذ ذلك الحين وصار اللاعب قطعة أساسية في منتصف ميدان برشلونة، حيث لعب 21 مباراة بالقميص الكتالوني سجل خلالهم هدفًا وصنع 3 آخرين.

ونتيجة لما قدمه، قام لويس إنريكي باستدعائه لتمثيل منتخب إسبانيا، حيث ارتدى قميص لاروخا بأربع مباريات رسمية بداية من أكتوبر 2021.

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