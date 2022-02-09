جول بيديا | لماذا يغطي لاعبو كرة القدم الفم عند الحديث في الملعب؟

تعيش كرة القدم منذ سنوات بعيدة تطور تقني كبير، أثر بقوة على اللعبة داخل أرضية الملعب.

شعبية الساحرة المستديرة تزيد يومًا بعد يوم أيضًا، كذلك شعبية اللاعبين الأفضل في العالم خاصةً في الدوريات الخمس الكبرى.

الشعبية والتطور التقني أثرا على بعض سلوك اللاعبين على أرضية الملعب، ومن السلوكيات الجديدة لهم وللمدربين هي وضع اليد أو القميص أو تغطية الفم بأي وسيلة عند الحديث على البساط الأخضر.

فما هو سبب هذه الظاهرة؟ الإجابة تجدها في الأسطر التالية..

ما هو سبب تغطية اللاعبين الفم أثناء الحديث في الملعب؟

هناك العديد من الأسباب التي أجبرت لاعبي كرة القدم على تغطية الفم أثناء الحديث على أرضية الملعب.

في البداية كان تغطية الفم عند حديث لاعب مع زملائه بغرض إخفاء استراتيجية عن المنافس، ونجد ذلك كثيرًا عند وقوف أكثر من لاعب لتنفيذ ركلة حرة والحديث فيما بينهم.

هذا فيما يخص حديث لاعبين أو أكثر من نفس الفريق، لكن ما لفت النظر بالفعل هو تغطية الفم عند حديث لاعبين أو أكثر من الفريقين على أرضية الملعب.

السبب في ذلك هو التكنولوجيا التي غزت جميع مناحي الحياة بما فيها الساحرة المستديرة، فنجوم اللعبة أصبحت لهم كاميرات خاصة تلتقط جميع تصرفاتهم في الملعب.

يتجنب اللاعبون بذلك التقاط وسائل الإعلام لحركة الشفاة، حتى لا يجدوا أنفسهم في النهاية أبطال لقصة ما أُخذت في الواقع من مزحة بين لاعبين.

هناك سبب آخر تحدثت عنه صحيفة ذا صن، وهو أن يكون الصوت واضحًا ومسموعًا، وألا يتسبب الضجيج في الملعب عدم سماع اللاعبين لبعضهم البعض.

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