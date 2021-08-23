جول بيديا | لماذا لا يستطيع دي يونج وديباي ارتداء قميص ميسي في برشلونة؟!

النادي الكتالوني في ورطة بسبب قميص ليونيل ميسي، ما العمل وكيف يمكن أن يحل تلك المشكلة؟!

انطلق الموسم الجديد في برشلونة دون ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، وكما يعلم الجميع ذلك الغياب ليس لفترة مؤقتة، فالأرجنتيني رحل لباريس سان جيرمان.

رحل ميسي وتك لبرشلونة العديد من المشاكل العالقة، سواء الفنية أو المادية أو حتى الإدارية في فريق كرة القدم.

أحد أبرز المشاكل التي تم تناولها في الفترة الأخيرة هي القميص رقم 10 في برشلونة، وأزمة حجبه عن بقية اللاعبين ولو لعام واحد فقط.

لن يستطيع برشلونة أن يحجب قميص ليونيل ميسي هذا الموسم إلا بتحقيق تضحية كبيرة للغاية، أو بالحصول على استثناء من القوانين المعمول بها.

لماذا لا يستطيع برشلونة حجب قميص ليونيل ميسي؟

قواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم تنص بشكل واضح على تسجيل الـ 25 لاعبًا المتاح تسجيلهم بقمصان بأرقام بين الرقم واحد والرقم 25.

ولن يستطيع برشلونة أن يحجب رقم ميسي إلا في حالة واحدة فقط، وهي تسجيله لـ 24 لاعبًا والتخلي عن مكان في القائمة.

ومثل تلك الرفاهية لا تبدو متاحة لفريق مثل برشلونة في واحد من أصعب مواسمه في التاريخ، بعد ظروف فيروس كورونا والأزمات المادية ورحيل هدافه وقائده التاريخي.

ما هي الحلول الأقل صعوبة على جماهير برشلونة؟

ربما تجد الجماهير العزاء في ارتداء أحد النجوم أصحاب التأثير الكبير للقميص رقم 10 في الفريق، ليكون خليفة شرعي لليونيل، بالرغم من الفارق الكبير بين ميسي وأي لاعب آخر.

على سبيل المثال شخص مثل فرينكي دي يونج سيكون مثاليًا لارتداء قميص ميسي، فمستوى الهولندي في تصاعد مستمر منذ دخوله لبرشلونة.

هناك أيضًا ممفيس ديباي الوافد الجديد، بالرغم من أنه لم يمض على وجوده أكثر من شهر إلا أنه قدم مستويات شهدت لها الجماهير بكل خير.

لماذا لا يمكن للثنائي ديباي ودي يونج ارتداء القميص رقم 10؟

تنص القوانين في إسبانيا على منع تغيير أرقام القمصان في منتصف الموسم، أي أن اللاعب الذي يبدأ الموسم بالقميص رقم 5 مثلًا لابد أن يلعب كل مباريات الموسم بنفس القميص.

ذلك الأمر سيمنع كل من خاض ولو دقيقة واحدة مع برشلونة هذا الموسم من ارتداء القميص رقم 10 ومن ضمنهم فرينكي دي يونج وممفيس ديباي وأنطوان جريزمان وبيدري وغيرهم.

من يستطيع ارتداء قميص ميسي حاليًا؟

في الوقت الحالي الخيارات في برشلونة أصبحت ضيقة للغاية، وعدد محدود من اللاعبين يستطيع أن يرتدي القميص رقم 10.

بالرغم من أن تلك الخيارات غير محببة لجماهير برشلونة إلا أنها هي المتاحة، وعلى رأسها فيليبي كوتينيو الذي تخلى عن القميص رقم 14 بالفعل للشاب راي ماناي.

كوتينيو ارتدى القميص رقم 10 مع ليفربول من قبل، وخلال فترة إعارته لصالح بايرن ميونخ عندما حقق الثلاثية التاريخية، لذلك فالقميص ليس بالغريب عليه.

هناك أيضًا عثمان ديمبيلي الذي لم يشارك بعد هذا الموسم، وأنسو فاتي وهناك أيضًا خيار سيرخيو أجويرو، صديق ميسي الذي ربما لن يشارك كثيرًا.

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