جول بيديا | كيف نجح برشلونة في بيع جريزمان وتسجيل دي يونج بعد غلق سوق الانتقالات؟

اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، شهدت حركة غير عادية في برشلونة ولكن كيف نجح في تسجيل صفقات عقب غلق سوق الانتقالات؟

شهدت اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2021، حركة غير عادية داخل نادي برشلونة، في محاولة لتصحيح مسار الفريق في الموسم الحالي، خاصة بعد رحيل ليونيل ميسي.

وفي ساعات متأخرة من صباح الأول من سبتمبر 2021، أعلن برشلونة رحيل لاعبه أنطوان جريزمان، ليعود إلى فريقه السابق أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة، وانضم لوك دي يونج مهاجم إشبيلية للفريق الكتالوني معارًا لنهاية الموسم.

وأعلن برشلونة عن الصفقات بعد الساعة 12 بتوقيت إسبانيا، وغلق سوق الانتقالات بشكل رسمي، ليتساءل الجميع، هل سجل برشلونة الصفقات عقب غلق سوق الانتقالات، وما هي كواليس الصفقة.

رسالة مؤثرة من جريزمان في وداع برشلونة

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنكتشف معًا كواليس تسجيل صفقتي برشلونة في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

كيف نجح برشلونة في بيع جريزمان وتسجيل دي يونج بعد غلق الميركاتو؟

بحسب قواعد رابطة الدوري الإسباني، فإن الرابطة تقبل من الأندية الأوراق الخاصة بالصفقات بشرط أن تكون قبل الساعة الثانية عشر، وبعدها ستراجع الرابطة الأوراق للتأكد من صحتها ومن ثم يتم الإعلان عن الصفقات بشكل رسمي.

وكانت إدارة برشلونة نجحت في إنهاء كافة الأوراق الخاصة بالصفقتين، قبل الموعد المحدد، ولكن إدارة الليجا تأخرت في مراجعة الأوراق ليتم الإعلان عن الصفقتين في وقت متأخر بعد نهاية سوق الانتقالات.

وفي هذا الصدد أوضح الحساب الرسمي للرابطة على موقع تويتر كواليس الصفقة، وكتب: "لم يتم منح أي استثناء من الرابطة لصفقتي جريزمان ودي يونج، لقد تم تسليم الأوراق في الوقت المحدد للرابطة، وبعدها تبدأ مراجعة كافة الأوراق من الرابطة".

No extension was handed by #LaLiga . The Griezmann and De Jong transfers were submitted on time to the LaLiga Manager platform. Once submitted, documentation for each transfer has to be revised by LaLiga. — LaLiga English (@LaLigaEN) August 31, 2021

ومن جانبه نشر برنامج "التشرينجيتو"، مقطع فيديو لماتيو اليماني، المدير الرياضي لبرشلونة، ظهر فيه وهو يتنفس الصعداء ويضع يده على رأسه بعد إرساله للأوراق المطلوبة قبل الموعد المحدد لغلق سوق الانتقالات.

وعلى سبيل المثال خير مثال لرفض الاتحاد الإسباني تقديم الأوراق بعد الساعة 12:00 مساءً، ما حدث مع ريال مدريد في صيف 2015، عندما قدم أوراق تعاقده مع دافيد دي دخيا حارس مانشستر يونايتد، في الساعة 12:01 لترفض الرابطة تسجيل اللاعب وتفشل الصفقة بالرغم من اتفاق جميع الأطراف على كافة تفاصيل الصفقة.

ما هي طريقة تسجيل اللاعبين في الدوري الإسباني؟

في 2018 قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم استخدام تطبيق جديد يسمى "مدير الليجا " أو "LaLiga Manager" وهو ما يجعل عملية تسجيل اللاعبين أكثر سهولة حتى لا تتعطل الأوراق في الفاكس كما حدث مع دي خيا.

ويتم استخدام التطبيق في سوق الانتقالات على النحو الآتي:

كل فريق لديه قاعدة بيانات تضم جميع اللاعبين في القائمة، ويمكن بمنتهى السهولة إضافة لاعبين أو حذفهم، مع إضافة قيمة الصفقة والراتب وكل الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب.

مع كل خطوة يقوم بها أي فريق يتم مراجعته من الاتحاد الإسباني ولجنة اللعب المالي النظيف للتأكد من عدم وجود مخالفات في قيمة الصفقة أو الراتب بناء على ميزانية النادي

أيضًا يتم مراجعة طلب الانتقال من اللجان القانونية للتأكد من أنه لا يوجد أزمة في انضمام اللاعب مثل تصاريح العمل أو التأشيرة وخلافه.

جميع هذه المراجعات تتم خلال 15 دقيقة تقريبًا ، بحسب تعقيدات كل صفقة، وبعدها يتم قيد اللاعب أو رفض الصفقة.

حينما يتم الموافقة على قيد اللاعب، فإنّه يستطيع المشاركة في المباراة المقبلة حتى لو جاءت الموافقة قبل دقائق من انطلاق اللقاء.

ما هي قيمة صفقة جريزمان إلى أتلتيكو مدريد؟

عاد أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مع إمكانية التعاقد معه في الصيف المقبل 2022 مقابل 40 مليون يورو.

التقارير الصحفية اختلفت حول إن كان أتلتيكو ملزم بشراء جريزمان أم أنّ البند اختياريًا، إلا أنّ مصادر جول أكدت أن البند إلزاميًا وأنطوان لن يعود لبرشلونة وسيحصل النادي الكتالوني على 40 مليون يورو.

كما أشارت بعض المصادر إلى أنّ جريزمان قد يمدد الإعارة لموسم آخر لينتهي في صيف 2023.

ما هو رقم قميص جريزمان الجديد مع أتلتيكو مدريد؟

اعتاد جريزمان ارتداء القميص رقم 7 مع أتلتيكو مدريد قبل رحيله إلى صفوف برشلونة في صيف 2019، وبعدها تم منح القميص إلى جواو فيليكس القادم من بنفيكا.

ولم يسحب أتلتيكو مدريد القميص رقم 7 من جواو فيليكس رغم أنّ اللوائح تمنح أندية الليجا الفرصة لتغيير أرقام قمصان اللاعبين حتى الأول من سبتمبر.

وفضّل روخي بلانكوس إعطاء جريزمان قميص ساؤول نيجيز والذي يحمل الرقم 8 بعد رحيل الأخير إلى صفوف تشيلسي على سبيل الإعارة.