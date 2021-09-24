جول بيديا | كيف لعب ميشيل بلاتيني بقميص منتخب الكويت؟

تاريخ كبير قام به الأسطورة بلاتيني وسطره مع الكويت بعد ذلك..

من النادر أن يلعب لاعب واحد لمنتخبين مختلفين، في الحقيقة تمنع قوانين الاتحاد الدولي "فيفا" هذا الأمر إلا في حالات استثنائية للغاية.

لكن ما هو مفاجئ حقًا أن أسطورة كرة قدم الفرنسية ميشيل بلاتيني قد فعل الأمر قبل ذلك، والأغرب أنه ارتدى قميص منتخب عربي، وهو قميص منتخب الكويت.

بلاتيني الذي فيما بعد بات رئيسًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يعد أحد أهم اللاعبين في تاريخ الساحرة المستديرة، وتمثيله للكويت يظل راسخًا في العقول دائمًا.

إذًا، فما هي القصة خلف ارتداء بلاتيني لقميص منتخب الكويت؟ جول يصحبكم في رحلة لاكتشاف الأمر.

الدوري السعودي 2022: كل شيء عن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

لماذا لعب ميشيل بلاتيني لمنتخب الكويت؟ ومتى حدث ذلك؟

في نوفمبر من عام 1988، طلب أمير الكويت بشكل شخصي من ميشيل بلاتيني العودة من اعتزاله لكرة القدم، لأجل خوض مباراة أخيرة تكون بقميص المنتخب الكويتي.

بالفعل، وافق بلاتيني على الأمر، وعاد إلى كرة القدم، وارتدى قميص الكويت في مباراة ودية أقيمت في العاصمة جمعت بينهم وبين الاتحاد السوفيتي.

تواجد بلاتيني في الملعب لمدة 21 دقيقة فقط. فشل في التسجيل في الدقيقة 21 التي لعبها وخسرت الكويت المباراة بنتيجة 2-0.

كانت مباراة ودية ليس إلا، لذلك لا يجرم قانون كرة القدم ما فعله بلاتيني، وكانت بادرة لطيفة منه لدعم منتخب من أعرق المنتخبات الآسيوية والعربية عمومًا.

ما هو تاريخ ميشيل بلاتيني مع منتخب فرنسا؟

قبل أن يلعب مباراته الختامية مع منتخب الكويت، مثّل بلاتيني منتخب فرنسا في 72 مباراة دولية أحرز خلالها 41 هدفًا، واعتزل كرة القدم عام 1987 بعد رحلة طويلة مع الديوك دوليًا و5 سنوات مع يوفنتوس على صعيد الأندية.

أبرز إنجاز حققه بلاتيني كان قيادته لمنتخب فرنسا للتتويج بلقب يورو 1984، عندما سجل 9 أهداف وكان الوحيد الذي سجل هاتريك مرتين في بطولة واحدة.

آخر مباراة دولية بقميص فرنسا لعبها بلاتيني كانت يوم 29 أبريل 1987 أمام آيسلندا، وبعدها علق حذائه، ثم عاد مرة واحدة فقط لتمثيل الكويت وديًا أمام الاتحاد السوفيتي.

تجدر الإشارة إلى أن بلاتيني حقق الكرة الذهبية ثلاث مرات متتالية من 1983 إلى 1985.