جول بيديا | كيف تسدد الركلات الحرة المباشرة على طريقة ليونيل ميسي؟

الركلة الحرة بالنسبة لميسي من مشارف منطقة الجزاء، بمثابة هدف، فكيف يمكنك تنفيذ الركلات الحرة كالبرغوث الأرجنتيني؟

عندما يصفر الحكم ويعلن عن ركلة حرة مباشرة من مشارف منطقة الجزاء، لبرشلونة أو منتخب الأرجنتين، وميسي متواجد في الملعب، يعتقد الجميع أن هذه الركلة ستسكن الشباك.

تفوق البرغوث الأرجنتيني، على فرق كاملة في تنفيذ الركلات الحرة، مهما كانت المسافة، وبكل تأكيد الأمر لا يتعلق فقط بالمهارة والموهبة، بل هناك أيضًا تكنيك وطريقة لعب معينة يتعبها ميسي لتنفيذ الركلات حتى تسكن الشباك.

أسلوب ميسي الذي يتبعه يظهر أيضًا في التدريبات بشكل واضح، فقد أبدى زميله في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، دهشته مما يفعله الأسطورة الأرجنتينية وتسجيله للأهداف بطريقة رائعة.

ميسي ورونالدو - من الأكثر تسجيلاً من ضربات حرة؟

وسيحاول موقع جول في التقرير التالي، التعرف على الطريقة التي يسدد بها ميسي الركلات الحرة والتي في الأغلب يكون مكانها في الشباك.

ما طريقة ميسي لتنفيذ الركلات الحرة المباشرة؟

عندما يحصل ميسي على ركلة حرة، ويبدأ في الاستعداد لتنفيذها، فالجميع يشاهده، وهو ينحني تقريبًأ بزاوية 50 درجة، ثم يقوم بتثبيت حذاءه بالكامل على الأرض مما يمنحه الثبات والتحكم في التسديد لتوجيهها بشكل مناسب في المرمى، ويقوس كتفه وصدره لإضافة المزيد من التحكم بالكرة.

وبحسب علماء الفيزياء، فإن أسلوب ميسي في تنفيذ الركلات الحرة، ناتج عن اتباعه لتأثير ماجنوس، والذي ينتج عنها دوران الكرة بشكل عمودي على خط الحركة للاعب.

وبعيدًا عن الناحية العلمية، فإن ميسي يعتمد في تنفيذ ركلاته الحرة، على خداع الحارس، فتارة يلعبها البرغوث من فوق الحائط البشري وفي الزاوية القريبة، وتارة في الزاوية البعيدة، وأحيانًا تكون أرضية من أسفل الحائط البشري، مما يصعب على أي حارس توقع الزاوية التي سيلعب فيها ميسي الكرة.

وحول هذا الشأن قال ميسي، في تصريحات سابقة لشبكة ESPN: "كي أكون صادقًا معكم، أحب أن العب الكرة من فوق الحائط، ولكن من وقت لآخر يجب أن أغير زاوية التسديد، كي لا يعرف الحارس أي زاوية ستكون الكرة".