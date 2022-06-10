جول إنسايدر | مبالغ طائلة! كم يتقاضى النجوم من منشورات وصور إنستجرام؟

استخدامك الشخصي لمواقع التواصل الاجتماعي يختلف كثيرًا عن نجوم كرة القدم

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

وحلقة اليوم تتعلق بأحد أهم مصادر الأرباح لدى اللاعبين الكبار بمختلف أنحاء العالم، وهي وسائل التواصل الاجتماعي وبالتحديد موقع "إنستجرام".

عندما يستخدم أي شخص عادي هذا الموقع، يكون أقصى طموحاته الحصول على أكبر قدر ممكن من الإعجاب والتعليقات على كل صورة ينشرها.

ولكن الأمور مختلفة لنجوم كرة القدم، فكل صورة أو منشور لها سعر محدد، يجلب لهم الأموال الطائلة التي قد تفوق الرواتب في بعض الأحيان..

الصراع ممتد حتى على إنستجرام

المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي تظل ممتدة منذ سنوات طويلة وحتى الآن، حيث حصل البرتغالي على 5 كرات ذهبية مقابل 7 للأرجنتيني.

ورغم التراجع الملحوظ لهما من الناحية الرياضية خلال الموسم الماضي، إلا أن استفادتهما من الشهرة والشعبية الجارفة لهما بجميع أنحاء العالم تظل كما هي

موقع "influencermarketinghub" المختص بإحصائيات مواقع التواصل الاجتماعي كشف عن الأرباح الهائلة التي يجنيها هذا الثنائي مقارنة بباقي المشاهير عمومًا وليس في كرة القدم فقط.

رونالدو يعتبر بمثابة الحلم لأي شركة تحاول الترويج لمنتجاتها، بسبب العدد المهول من المتابعين بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتابعه 451 مليون شخص بجميع أنحاء العالم على إنستجرام.

ويشارك البرتغالي في الترويج للعديد من الشركات الخاصة بعالم الرياضة مثل شركة نايكي والأزياء والموضة وأدوات التجميل والمطاعم وغيرها لأن ببساطة رونالدو يمتلك الحضور الذي يجعله ينجح في الترويج لأي شيء.

ولأنه الشخص صاحب العدد الأعلى من المتابعين عمومًا، من الطبيعي أن يكون هو الأكثر استفادة ماليًا من هذه الميزة، بحصوله على مبلغ يتراوح بين 880 ألف إلى مليون دولار للمنشور الواحد فقط.

وهذا ما يضعنا أمام حقيقة أن رونالدو بحاجة إلى بضعة منشورات سنويًا، لتخطي راتبه الحالي الذي يحصل عليه مع مانشستر يونايتد بـ26 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد وفقًا لما كشفت عنه الصحف الإنجليزية.

وبعد رونالدو تأتي العارضة كايلي جينر في المركز الثاني لأكثر الأشخاص استفادة مالية من المنشورات على هذا الموقع، ولكن من يهمنا هو ميسي صاحب المركز الثالث.

البرغوث الأرجنتيني يظهر كذلك في العديد من الإعلانات الخاصة بالرياضة والملابس والأطعة أيضًا، لذلك هو ثالث أكثر الشخصيات المعروفة استفادة من المنشورات.

ويحصل ميسي على مبلغ يصل من 651 ألف دولار إلى مليون دولار للمنشور الواحد فقط على موقع إنستجرام، وهذا يعني انه بحاجة إلى 4 أو 5 منشورات في الشهر، لتخطي راتبه الشهري مع باريس سان جيرمان بـ3.37 مليون يورو شهريًا وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

زجاجي في الملعب فقط

انخفض بريق النجم البرازيلي نيمار كثيرًا الفترة الماضية، نظرًا لهبوط مستواه والإصابات المتكررة التي جعلت البعض يصفه باللاعب الزجاجي.

وازدادت الأمور صعوبة على صاحب الـ30 سنة بعد تعرضه لهجوم مستمر من جماهير باريس سان جيرمان بعد معظم الإخفاقات للنادي الفرنسي، ولكن هل فقط شعبيته على إنستجرام؟

بكل تأكيد لها، فإن نيمار في المركز الثالث كأكثر الرياضيين استفادة من الصور والمنشورات على الموقع، وبالمركز السابع عشر بالنسبة للمشاهير عمومًا.

ويظهر البرازيلي الذي يتقاضى 4 ملايين يورو شهريًا مع باريس، في العديد من المنشورات الدعائية الخاصة بالأزياء والرياضة، حيث يعتبر من أهم اللاعبين الذين تتعامل معهم شركة "نايكي" للملابس الرياضية.

ويحصل نيمار على مبلغ يتراوح بين 346 إلى 577 ألف دولار لكل منشور له على الموقع الذي يتابعه فيه 175 مليون متابع.

حلم رونالدينيو

مر النجم البرازيلي رونالدينيو بأزمة صعبة في عام 2020 عندما دخل السجن في باراجواي، قبل أن تتغير الأمور في العالم التالي.

صانع ألعاب برشلونة المعتزل استغل شهرته وحصل على مبلغ 3 ملايين جنيه استرليني وفقًا لما أكده موقع "GivemeSport".

وقام رونالدينيو بجني هذا المبلغ مستغلًا الشراكات التي يرتبط بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وهو ما ساعده على تحقيق حلمه بعد الاعتزال بافتتاح الاستوديو الموسيقي الخاص به، وإنشاء علامة تجارية لمحلج عضوي.

أرباح سنوية خيالية

كشفت وكالة "Love UX" المختصة بإحصائيات مواقع التواصل الاجتماعي، عن أكثر اللاعبين تحقيقًا للأرباح من صور موقع إنستجرام خلال عام 2021.

وقالت الدراسة التي تم نشرها مطلع هذا العام، إن كريستيانو رونالدو كان في الصدارة بـ19.11 مليون جنيه استرليني على مدار العام.

وأما بالمركز الثاني فكان ميسي 17.19 مليون استرليني، وبعدها نيمار 12.38 مليونًا، رونالدينيو 3 ملايين استرليني، ديفيد بيكهام 2.7 مليون استرليني، بول بوجبا 5.59 مليون استرليني.

وأما النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش فجاء في المركز السابع بـ1.7 مليون، وربرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ 1.65 مليون استرليني متساويًا مع لويس سواريز.

ورغم تقلص دوره مع ريال مدريد، إلا أن البرازيلي مارسيلو يتواجد ضمن أعلى اللاعبين ربحًا بالمركز العاشر بـ1.18 مليون استرليني.

ورغم الشهرة الواسعة التي يتمتع بها محمد صلاح نجم ليفربول ونظيره الجزائري رياض محرز، إلا أنهما لا يتواجدان ضمن قائمة أعلى 20 لاعبًا ربحًا من إنستجرام خلال العام الماضي.

ويتواجد بدلًا منهما أنطوان جريزمان، خاميس رودريجيز، داني ألفيش، باولو ديبالا، كيليان مبابي، كريم بنزيما، إيفان راكيتيتش، رافاييل فاران، زين الدين زيدان واللاعبة الأمريكية أليكس مورجان.

وبالنظر إلى هذه المراكز سنجد أن تراجع مبابي وبنزيما وغياب صلاح ومحرز، يعني أن تفوقك رياضيًا لا ينعكس بطبيعة الحال على أرباحك من إنستجرام إلا لو كنت ميسي أو رونالدو!

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