جول إنسايدر | إنفانتينو زبونه .. أبو تريكة "ساحر" يقتحم مجال الملابس بشراكة قطرية

أسطورة الكرة المصرية بدأ استثماره في مجال الملابس

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيدًا عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

واليوم موعدنا مع أحد أساطير النادي الأهلي والمنتخب المصري والمحلل حاليًا لدى قنوات بي إن سبورتس، محمد أبو تريكة أحد أبرز صناع اللعب في تاريخ إفريقيا.

صاحب الـ43 عامًا اعتزل كرة القدم عام 2013 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، وقد غادر مصر باتجاه قطر وهناك بدأ مشروعه الأهم والأضخم بعد إنجازاته في عالم الساحرة المستديرة.

مشاريع صغيرة وتحفظ على أمواله

أنهى أبو تريكة علاقته بكرة القدم عام 2013 وسافر إلى ألمانيا للحصول على عدة دورات تمهيدًا لدخوله المجال الإداري في عالم المستديرة، لكنه لم يدخله أبدًا بل اتجه للتحليل الرياضي ووقع عقدًا مع قنوات بي إن سبورتس قبل مونديال 2014، واستمر مع الشبكة القطرية حتى يومنا هذا.

امتلك محمد أبو تريكة 3 مشاريع تجارية على الأقل في مصر، أبرزها شركة سياحية كانت سببًا في التحفظ على أمواله من الحكومة المصرية عام 2015، ولكن تم إلغاء هذا القرار في 2018.

بجانب تلك الشركة استثمر النجم الملقب بالقديس أمواله في ملاعب كرة القدم الخماسية المؤجرة بالشراكة مع نجم الأهلي السابق هادي خشبة، وكذلك معارض بيع السيارات.

باريش بيسبوك .. استثمار تريكة في قطر

لم يرتبط أبو تريكة بأي أعمال تجارية خلال فترة عمله مع قنوات بي إن سبورتس منذ 2014 حتى 2018، في ذلك العام بدأ مشروعه الجديد بالشراكة مع زميله في القناة "محمد سعدون الكواري" ومصمم الأزياء التركي "باريش كوربال".

الكواري أعلن الأمر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك حين وجه الدعوة للجميع لحضور افتتاح متجر "باريش بيسبوك" للملابس في أحد المجمعات التجارية في مشروع اللؤلؤة في الدوحة.

متجر الدوحة هو الفرع الثاني لمتجر باريش بيسبوك، حيث يقع الأول في منطقة نيشانتاشي في إسطنبول ويزوره الآلاف سنويًا، ويختص بتصميم وخياطة وبيع الملابس الرجالية، سواء البدل الرسمية أو الملابس العادية "الكاجوال"، بجانب الأحذية والإكسسوارات، وهي علامة تجارية معروفة منذ أكثر من 40 عامًا.

افتتاح فرع الدوحة حضره العديد من نجوم كرة القدم السابقين مثل وائل جمعة والإعلاميين العاملين في قنوات بي إن سبورتس بجانب عدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة في المجتمع القطري.

فيديو الافتتاح الرسمي لمحلنا باريش بيسبوك في اللؤلؤة #قطر مع اخوي الغالي تريكة و المصمم التركي باريش كوربال ... دعواتكم ❤️❤️@trikaofficial @ThePearlQatar pic.twitter.com/LmCYW0crzz — محمد سعدون الكواري (@Ms3don) November 21, 2018

إنفانتينو ومنتخب قطر .. زبائن باريش بيسبوك

باريش بيسبوك تتعاقد مع عدد من الجهات لتزويدهم بالملابس الرسمية خلال المناسبات الخاصة، ويُعد منتخب قطر أحد أكبر زبائن العلامة التجارية، حيث ارتدى منها ملابسه خلال تواجده في كوبا أمريكا 2019.

وقد ارتدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بدلته خلال حفل الأفضل من فيفا لعام 2021، وكذلك العديد من الرياضيين والإعلاميين والمحللين مثل وائل جمعة، وأيضًا نجوم الفن والمجتمع مثل المطرب الكويتي حمودة الخضر.

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