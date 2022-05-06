جول إنسايدر | خطفته السيارات فلجأ للاستثمارات .. أنمار الحائلي عاشق من نوع خاص

"جول إنسايدر" هي سلسلة جديدة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

ضيف حلقة اليوم هو أحد أنجح رؤساء الأندية في المملكة العربية السعودية والخليج، هو أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، الذي نجح في إنقاذ العميد واستعادة رونقه من الجديد، ليكون الأفضل حاليًا في المملكة متصدرًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقريبًا للغاية من حسمه.

قبل موسمين كان يعاني النمور من شبح الهبوط، لكن فجأة وبجهود خلف الكواليس من الحائلي عاد الاتحاد بقوة واستفاق من كبوته الفنية، وأيضًا كبوته المادية، ليجعلنا نقف أمام الرجل الذي يترأس كل ذلك، لكن ليس من الناحية الرياضية، بل لننظر لحياته العملية بعيدًا عن الرياضة كيف تسير؟، فكيف لرجل لا يزال في الثلاثينات من عمره أن يخرج من أزمة بحجم التي مر بها النادي الجداوي إلا وله رئيس صاحب خبرات واسعة؟

أصل تاريخي:

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هذا الرجل الذي يحصد ثمار نجاحاته وهو لا يزال في بداية الثلاثينات من عمره، ينتمي لواحدة من أشهر القبائل في المملكة السعودية ألا وهو قبيلة "شمّر"، والتي تتوغل في عدة بلدان عربية أيضًا كالكويت والعراق وسوريا والأردن وسلطنة عمان وقطر والإمارات وأقطار أخرى.

وتشتهر أبناء عائلة الحائلي بتولي أكبر المراكز العالية والمرموقة في المملكة، مما جعلها من أكبر العائلات في السعودية والوطن العربي عبر التاريخ.

ودائمًا ما يفتخر أبناء عائلة الحائلي بماضي قبيلتهم العريق والشهير بالصفات الجيدة، حيث معروف عنهم الشجاعة والكرم والدفاع عن الضعفاء والجود، والكثير من الصفات السامية.

هذا الأصل العريق يفسر لنا كيف أصبح الحائلي رئيسًا ناجحًا كما أنه رجل أعمال ناجح كما سنستعرض في السطور التالية..

الاستثمار لغته والمجالات متنوعة:

al ittihad twitter

إذا قلنا أنمار الحائلي فإنه من الطبيعي أن يتبادر إلى الأذهان تاريخه مع الاتحاد، لكن قبل العميد فإن عالم التجارة يعرفه جيدًا..

يعد أنمار الحائلي واحدًا من أشهر وأنجح رجال الأعمال في جدة والمملكة العربية السعودية بشكل عام، حيث أن له العديد من النشاطات التجارية الناجحة، التي وضعته في مصاف رجال الأعمال السعوديين.

يبدو من استثمارات رئيس العميد أن مغامر، فلا يكتفي بالتعمق في مجال بعينه، إنما له ثلاث شركات في ثلاث مجالات مختلفة، وهناك مجال رابع اقتحمه كعاشق وليس كمجرد تاجر..

عالم الدعاية والإعلانات دخله الحائلي بالاشتراك مع نائبه في الاتحاد أحمد عصام كعكي، فأسسا شركة "كيان الذهبية"، بواقعة 50% من رأس المال لكل منهما.

تأسست هذه الشركة في 16 أكتوبر 2018، ومقرها الرئيس مدينة جدة.

أشهر قليلة من بعد تأسيس شركة "كيان الذهبية" كانت كفيلة، ليقرر الحائلي إضافة تجربة جديدة لتجاربه التجارية، فاقتحم عالم السياحة..

في 14 مارس 2019، أسس الحائلي شركة "مراسم" لنقل الحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة، إذ أنه شريك بها أيضًا بنسبة 50%.

وبخلاف هاتين الشركتين، يمتلك أيضًا مصنعًا للمواد البلاستيكية، بالإضافة إلى تجارته في مجال السيارات التي يعشقها، حيث من هوياته امتلاك السيارات الفارهة والفاخرة.

سيارات تُصنع له خصيصًا

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لا نعلم أهي استثماراته التي تقوده لها، أم أنها هي ما تدفعه لهذه الاستثمارات من أجل اقتناء أحدثها، لكن المؤكد أن أكثر ما يعشقه الحائلي هو عالم السيارات.

الحائلي حالة خاصة في مجال السيارات ليس في السعودية فقط بل في العالم، حيث يمتلك مجموعة خاصة من السيارات المذهلة، والمثير في الأمر أنها تُصنع له بشكل خاص وبطلب خاص منه.

دائمًا ما يكون الحائلي حريصًا على شراء أفضل السيارات في العالم وأحدثها، ليمتلك مجموعة من أفضل السيارات في العالم وهو الأمر الذي يجعله دائمًا محل حديث للجماهير.

ولشدة حبه وتعلقه بنادي الاتحاد، تحمل سيارات الحائلي لوحة موحدة بحروف "ن م ر"، في إشارة إلى النمور لقب نادي الاتحاد.

ما هي السيارات التي يمتلكها الحائلي؟

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مجموعة مذهلة وفارهة وفاخرة من السيارات التي يمتلكها الحائلي رئيس الاتحاد، أكثر من 14 سيارة في موقف السيارات الخاص به، هذه أبرزها:

فيراري لافيراري "بلونين مختلفين"

فيراري 458 ايطاليا "بتعديل مانسوري"

لامبورغيني أفينتادور

لامبورغيني أفينتادور SV

لامبورغيني أفينتادور "بتعديل مانسوري"

مرسيدسG63 AMG"بتعديل هامان"

📸 صور إضافية لمجموعة من سيارات الرئيس أنمار الحائلي والتي تمتاز بلوحة ( ن م ر ) pic.twitter.com/ZxAPbgYudl — صحيفة اتي تايقرز (@itti_Tigers) November 29, 2020 مرسيدس S-Class مايباخ

مرسيدس S-Class كوبيه "بتعديل مانسوري"

رولز رويس جوست

رولز رويس فانتوم كوبيه

بنتلي فلاينج سبير

باجاني هوايرا

بوجاتي فيرون

بوجاتي فيرون "بتعديل مانسوري المخصص له"

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