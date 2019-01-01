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جوليو سيزار: ثلاثية إنتر ميلان فريدة من نوعها

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جوليو سيزار يتحدث عن إنتر ميلان ويتطرق بالحديث إلى ثلاثيته التاريخية

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

تحدث الحارس الدولي البرازيلي السابق جوليو سيزار حول فريقه القديم إنتر ميلان، حيث وصفه الثلاثية التي حققها النيراتزوري عام 2010 بالشيء الاستثنائي.

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وكان جوليو سيزار قد تحدث لصحيفة لاجازيتتا ديلو سبورت الإيطالية حول إنتر ميلان وتطلعات الفريق للمرحلة المقبلة التي ينوي فيها المنافسة بشكل أقوى.

وبخصوص ذلك، قال جوليو سيزار: "الثلاثية التي حققناها في 2010 لا تضاهى بكل تأكيد، لا يوجد أحد في إيطاليا استطاع الحصول عليها عبر التاريخ"

وأضاف: "الإنتر فقد الكثير من قوته خلال السنوات الأخيرة، ولكنه بدأ في استعادة هيبته على المستويين المحلي والأوروبي خلال الموسم الماضي وهذا الموسم"

وتابع: "ماروتا رجل صاحب خبرة، وخافيير زانيتي رمز كبير لدى إنتر، أعتقد أن وجودهما في إدارة الملاك الجدد للنيراتزوري ستكون خطوة للأمام"

يذكر أن جوليو سيزار كان حارس إنتر ميلان الأول في موسم 2010 الذي حقق فيه النيراتزوري ألقاب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.  

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