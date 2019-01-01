جوليانو: أحب اللعب مع حمد الله والاتحاد أصعب من واجهته

لاعب النصر يتحدث عن عامه مع العالمي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تحدث البرازيلي جوليانو دي باولا، صانع ألعاب فريق نادي النصر، عن الموسم الماضي الذي قضاه مع العالمي، وحصل خلاله على لقب الدوري السعودي.

جوليانو قال خلال تصريحات للحساب الرسمي للدوري السعودي، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب": "قضيت موسمًا واحدًا في نادي النصر حتى الآن، الموسم الماضي كان موفقًا للغاية، والسنة بالكامل كانت جيدة بالنسبة لي".

البرازيلي تابع: "استطعت مساعدة فريقي بصناعة وتسجيل العديد من الأهداف، وهذا بالنسبة لي هو أهم شيء، كنت أيضًا سعيدًا جدًا بمستواي في الموسم الأول لي مع النادي، ومن ثم رفعنا اللقب لذلك كان موسمًا جيدًا".

دي باولا تحدث عن مواجهة الهلال، حيث قال: "مباراة الهلال مختلفة جدًا، لأن الأجواء الجماهيرية فيها مجنونة، ويريدون الفوز بشكل كبير، المباراة بحد ذاتها صعبة للغاية، لأن لديهم فريق بمستوى عالي جدًا، مباراتنا ضدهم الموسم الماضي هي التي منحتنا اللقب، لأننا حققنا الفوز في آخر دقيقة، وهذا منحنا الثقة في أن نحصل على لقب الدوري".

صانع ألعاب النصر واصل: "سنحاول قدر إمكاننا أن نحافظ على اللقب هذا الموسم، المهمة أصعب هذا الموسم، لأن جميع الفرق ستستهدفنا كفريق يجب التفوق عليه".

وأردف: "سنستمر بالعمل بجهد للفوز بالدوري مرة أخرى، اللاعبون هنا لديهم جودة عالية جدًا، وأحب اللعب مع عبد الرزاق حمد الله، لدينا مزيج جيد وأتطلع للعب معه طول هذا الموسم".

رسالة إلى الاتحاديين: لا تذبحوا سييرا

وتابع: "أصعب فريق واجهته الموسم الماضي كان الاتحاد، بالرغم من أنهم لم يقدموا شيئًا، ولكن كانوا يقدموا أفضل مستوى عند مواجهتنا".

واختتم جوليانو تصريحاته، موجهًا رسالة إلى جماهير النصر، حيث قال: "أشكر جماهير ومشجعي النصر على دعمهم، وأطلب منهم أن يدعمونا مجددًا هذا الموسم، بالحضور إلى الملاعب، لأن نحتاجكم للفوز باللقب مرة أخرى، لكي نسعدكم في نهاية المطاف".

واستطاع جوليانو ببراعة أن يقود النصر، للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، بعدما خطف العالمي الصدارة من غريمه التقليدي الهلال في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.