جوليانو.. "الدينامو" الذي يفتقده النصر وفيتوريا

النصر تعادل أمام الأهلي سلبيًا في الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تعادل النصر مع الأهلي، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سلبيًا، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة.

ويسعى النصر والأهلي للمضي قدمًا في بطولة الدوري السعودي من أجل تحقيق اللقب خاصًة وهم ضمن المرشحين الكبار بين الأندية السعودية.

وساهمت الكثير من العوامل في تراجع أداء النصر خلال الفترة الأخيرة، وتحقيق نتائج متراجعة مع المدير الفني روي فيتوريا الذي كان سببًا في تحقيق بطولة الدوري الموسم الماضي.

ويعد من أهم أسباب تراجع أداء النصر خلال الفترة الأخيرة هو غياب البرازيلي جوليانو بسبب الإصابة الذي تعرض لها مؤخرًا حيث كان العنصر الأول في خطة البرتغالي فيتوريا المدير الفني للعالمي.

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جوليانو من أبرز العناصر التي تمد حمدالله هداف النصر بالكثير من الكرات الحاسمة وجعلته من هدافي الدوري السعودي في الموسم الماضي، وهو ما ظهر قلة نسبة تهديف المهاجم المغربي في المباريات الأخيرة.

ويربط البرازيلي يبن خطوط اللعب في النصر وبناء الهجمات حيث يعد الدينامو في نادي النصر، ويفتقده الفريق كثيرًا خلال الفترة الأخيرة.

واعتمد فيتوريا في الفترة الأخيرة على يحيى الشهري في مركز جوليانو، ولكن بسبب عودته من إصابة أيضًا لم يقدم الأداء المرغوب منه، وليس بنفس كفاءة البرازيلي.

فتعد عودة جوليانو لصفوف النصر خلال الفترة المقبلة، هي الأهم للمدرب فيتوريا الذي يعتمد بنسبة كبيرة في طريقة لعبه على البرزيلي.