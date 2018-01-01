جولوفين لن يرحل عن موناكو

وكيل النجم الروسي ألكسندر جولوفين ينفي رحيله عن موناكو

فيسبوك تويتر محمد عماد

نفى وكيل اللاعب الروسي ألكسندر جولوفين نية اللاعب في مغادرة فريق موناكو في فترة الانتقالات الشتوية.

وكان اللاعب الدولي الروسي قد انتقل إلى موناكو قادمًا من سسكا موسكو في فترة الانتقالات الصيفية مقابل مبلغ يقدر بـ 30 مليون يورو.

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اللاعب البالغ من العُمر 22 عامًا يعيش حاليًا فترة محبطه مع فريقه الذي يحقق نتائج كارثية ويصارع على النجاة من الهبوط في الدوري الفرنسي.

كما أن جولوفين كان قد عانى أيضًا من إصابة بالكاحل غيبته عن الشهر الافتتاحي للموسم، ليخوض مع موناكو 14 مباراة حتى الآن في مختلف المسابقات، صنع فيهم هدفين ولم يحرز أي أهداف.

وكان جولوفين قد طُرد في المباراة التي خسرها موناكو من ليون بثلاثية مقابل لا شيء.

وارتبط اسم جولوفين بالعودة للدوري الروسي، وسط اهتمام عدة أندية بضمه على رأسها زينيت سان بطرسبرج.

ولكن وكيل اللاعب نفى هذه الأنباء وقال: "كل هذه الأنباء عن رحيل جولوفين ليست صحيحة، سيستمر في اللعب لموناكو".