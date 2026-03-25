جولة PGA 2026: جدول مباريات جولة PGA وكيفية مشاهدتها

لا مجال للتسويف إذا كنت من عشاق الجولف في الولايات المتحدة، فلم يتبقَ سوى القليل من الوقت قبل انطلاق الموسم الـ111 من جولة PGA مع بطولة سوني المفتوحة في هاواي المشمسة. يعد متابعة جدول مباريات جولة PGA ونتائجها أمرًا ضروريًا لعشاق الجولف الذين يسعون إلى البقاء في صدارة المنافسة، ونحن هنا في GOAL نقدم لك كل ما تحتاجه.

تُظهر جولة PGA مواهب رائعة في لعبة الجولف طوال جدولها الزمني المكثف، مما يجذب اهتمام عشاق الرياضة في كل مكان. بالنسبة للمشاهدين في المملكة المتحدة الذين يرغبون في تعزيز تفاعلهم مع سلسلة البطولات، قد يكون استخدام رمز مكافأة bet365 مفيدًا. يمنح هذا الرمز الوصول إلى عروض ترويجية خاصة للمراهنات، مما يسمح للمشجعين بوضع رهانات استراتيجية على بطولات مختلفة، والتكيف بفعالية مع الاحتمالات المتغيرة باستمرار وديناميكيات البطولة.

كان العامان الماضيان مكرسين بالكامل لـ سكوتي شيفلر، الذي أنهى موسم 2025 بستة انتصارات في جولة PGA، بما في ذلك بطولة الماسترز، وبطولة اللاعبين، وبطولة الجولة، وأربعة أحداث مميزة أخرى. كما فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 ليختتم عامًا رائعًا.

سيكون الموسم هذا العام مشابهًا إلى حد كبير، حيث سيبدأ الجزء الرئيسي من البطولة حتى التصفيات وينتهي ببطولة "تور تشامبيونشيب" في أغسطس. تقدم GOAL لك ملخصًا كاملاً لما سيحدث في جولة الجولف الأكبر والأكثر شهرة في العالم خلال العام المقبل وكيف يمكنك مشاهدة وبث جميع الأحداث.

جدول جولة PGA 2026

التاريخ الحدث الفائز 15-18 يناير بطولة سوني المفتوحة في هاواي كريس جوترو 22-25 يناير أمريكان إكسبريس سكوتي شيفلر 29 يناير - 1 فبراير بطولة فارمرز إنشورانس المفتوحة جاستن روز 5-8 فبراير بطولة WM فينيكس المفتوحة كريس جوتروب 12-15 فبراير بطولة AT&T بيببل بيتش برو-أم كولين موريكاوا 19-22 فبراير بطولة جينيسيس إنفيتيشنال جاكوب بريدجمان 26 فبراير - 1 مارس كوجنيزانت كلاسيكال نيكو إيشفاريا 5-8 مارس بطولة أرنولد بالمر أكشاي باتيا 5-8 مارس بطولة بورتوريكو المفتوحة ريكي كاستيلو 12-15 مارس بطولة اللاعبين كاميرون يونغ 19-22 مارس بطولة فالسبار مات فيتزباتريك 26-29 مارس بطولة تكساس تشيلدرنز هيوستن المفتوحة 2-5 مارس بطولة فاليرو تكساس المفتوحة 9-12 أبريل بطولة الماسترز 16-19 أبريل تراث آر بي سي 23-26 أبريل كلاسيك زيورخ في نيو أورلينز 30 أبريل - 3 مايو بطولة كاديلاك 7-10 مايو بطولة ترويست 7-10 مايو ONEFlight ميرتل بيتش كلاسيك 14-17 مايو بطولة PGA 21-14 مايو كأس سي جي بايرون نيلسون 28 - 31 مايو تحدي تشارلز شواب 4-7 يونيو بطولة ذا ميموريال 11-14 يونيو بطولة RBC الكندية المفتوحة 18-21 يونيو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة 25-28 يونيو بطولة ترافيلرز 2-5 يوليو جون دير كلاسيك 9-12 يوليو بطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة 9-12 يوليو بطولة ISCO 16-19 يوليو بطولة "ذا أوبن" 16-19 يوليو بطولة كوراليس بونتاكانا 23-26 يوليو بطولة 3M المفتوحة 30 يوليو - 2 أغسطس روكيت كلاسيك 6-9 أغسطس بطولة ويندهام 13-16 أغسطس بطولة فيديكس سانت جود 20-23 أغسطس بطولة بي إم دبليو 27-30 أغسطس بطولة الجولة 24-27 سبتمبر كأس الرؤساء

من هو اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من بطولات جولة PGA؟

Getty Images

يتصدر تايجر وودز وسام سنياد قائمة الشرف في جولة PGA على مر العصور بفوزهما بـ 82 بطولة. ويعد الفيجي فيجاي سينغ اللاعب غير الأمريكي الأكثر فوزًا، حيث فاز بـ 34 بطولة في الجولة. أما روري ماكلروي من أيرلندا الشمالية، البالغ من العمر 36 عامًا، فهو أصغر لاعب نشط فاز بأكثر من 25 بطولة (26). وجاءت آخر هذه الانتصارات في بطولة ويلز فارغو في شهر مايو الماضي.

🇺🇸 كيفية مشاهدة جولة PGA في الولايات المتحدة

سيتم بث جولة PGA مرة أخرى على قنوات Golf Channel و NBC و ESPN و CBS في الولايات المتحدة. ستقوم قناة Golf Channel بتغطية الغالبية العظمى من البطولات على الهواء مباشرة، على الرغم من أن قناتي ESPN و CBS ستعرضان بطولتي The Masters و The PGA Championship، بينما ستقوم شبكتا USA Network و NBC بعرض بطولتي US Open و The Open Championship.

تُعد FuboTV خدمة بث رائعة تتيح لك مشاهدة موسم جولة PGA بالكامل مباشرةً. تقدم Fubo عدة باقات اشتراك، بما في ذلك باقة "Fubo Sports" الجديدة، التي تبلغ تكلفتها 45.99 دولارًا للشهر الأول، ثم 55.99 دولارًا شهريًّاللأشهر التالية. وهي خدمة مبسطة وتركز على الرياضة وتضم أكثر من 28 قناة، بما في ذلك Tennis Channel وESPN Unlimited وESPN2 وESPNews وESPNU وNFL Network والشبكات المحلية مثل ABC وCBS وFox. تشمل باقات Fubo الأخرى الباقة الأساسية "Pro" (حوالي 85 دولارًا شهريًا)، والباقة الأعلى مستوى "Elite" (حوالي 95 دولارًا شهريًا)، وهناك أيضًا باقة "Latino" التي تقدم قنوات رياضية وترفيهية باللغة الإسبانية. تقدم Fubo تجربةمجانية لمدة 7 أيام للمشتركين الجدد لجميع باقاتها.

🇬🇧 كيفية مشاهدة جولة PGA في المملكة المتحدة

في المملكة المتحدة، ستتمكن من مشاهدة جميع أحداث جولة PGA مباشرة وحصريًا على قناة Sky Sports. إذا كنت من عملاء Sky الحاليين، فيمكنك إضافة قناة Sky Sports عبر الإنترنت أو من خلال تطبيق My Sky في أي وقت. تبدأ أسعار الباقات من 20 جنيهًا إسترلينيًا شهريًّا مع باقة Sky Stream. وتشمل الباقة قناة Sky Sports+ دون أي تكلفة إضافية، مما يتيح للمشاهد متابعة المزيد من الأحداث المباشرة في مجموعة متنوعة من الرياضات. يتيح تطبيق Sky Sports للمشتركين تنزيل ومشاهدة الأحداث الرياضية المباشرة أثناء التنقل، وهو متاح على أجهزة iPhone وiPad وAndroid.

تقدم NOW TV مجموعة متنوعة من الاشتراكات لمحبي مشاهدة الرياضة، بما في ذلك "عضوية Sports Day"، التي تتيح الوصول إلى جميع قنوات Sky Sports الـ 12 لمدة 24 ساعة مقابل 14.99 جنيهًا إسترلينيًا. تمنح "عضوية Fully Flexible Sports Month" من NOW وصولاً غير محدود إلى Sky Sports، ولكن لمدة 30 يومًا. تبلغ تكلفتها 29.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا وتجدد تلقائيًا ما لم يتم إلغاؤها قبل نهاية الشهر.

🛜 شاهد جولة PGA من أي مكان باستخدام VPN

Getty Images

إذا كانت تغطية جولة PGA غير متوفرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، فيمكنك استخدام شبكة VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تُنشئ شبكة VPN اتصالاً آمنًا يتيح لك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي باستخدام ExpressVPN إذا كنت غير متأكد من الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) التي تختارها، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليلنا الشامل للشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتحديد الخيار الأنسب لك.