كلوب يرد على مورينيو: ليس علي أن أحقق الألقاب

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أنه ليس عليه أن يحقق الألقاب حتى يحقق النجاحات رفقة الريدز.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على تصريحات نظيره البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد بشأن أهمية البطولات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب خلال المؤتمر الخاص بالمباراة، وأكد خلالها أنه لا يعتبر موسمه الماضي فاشلًا بشكل تام بعد الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال كلوب: "هل يجب علي أن أحقق الفوز بلقب أي بطولة مع ليفربول؟ رما يكون ذلك هو ما تتذكره الجماهير لكنني أرى أنه يجب أن أخرج أفضل ما لدى الفريق عن طريق ما يتاح لي من موارد من خلال النادي".

وأضاف: "إذا قال الناس أن موسمنا في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي لم يكن ناجحًا لأننا خسرنا النهائي لا يمكنني أن أغير ذلك، هل كان الأكثر نجاحًا؟ لا لكن رحلتنا كانت رائعة وأنا استمتعت بها".

"عندما كنت في ألمانيا قبل وجودي مع ليفربول، كنت أسعى لحضور مثل هذه المبارايات، أنت الآن جزءًا منها"



كلوب يتحدث عن أهمية وقيمة مباراة مانشستر يونايتد 🗣️ pic.twitter.com/udIYJ5gCJX — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

وأكمل: "الوصول للنهائي كان أمرًا رائعًا، لكن ما سأقوله ينطبق على كل شيء في الحياة، إذا كنت لا تضع في اعتباراك سوى النجاحات وتنسى المجهود المبذول فأن تلك الحياة كريهة".

واختتم تصريحاته: "يمكنني فقط أن أحاول لكنني في النهاية ليس ألبيرت أينشتاين أو شخصا مثله، يمكنني أن أحاول لكنني لن أصبح مثله أبدًا، لكن رغم ذلك أحب التحديات".

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيدخل مباراة الأحد المقبل في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيد 26 نقطة، بينما يتصدر ليفربول الترتيب بـ 42 نقطة.