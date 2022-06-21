جوزيه مورينيو يشعل الأجواء داخل الهلال قبل ساعات من جولتي الحسم

الجمهور الهلالي ينقسم والمخاوف تحيط المنافسين

رغم ترقب الجميع لجولتي الحسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلا أن هذا لا يمنع البعض من الحديث عن مصير الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني للهلال، في الموسم المقبل.

في فبراير الماضي، أعلن الزعيم عودة دياز لقيادة الفريق فنيًا، خلفًا للمقال البرتغالي ليوناردو جارديم، الذي رحل بعد تراجع نتائج الفريق وأدائه.

لكن عقد دياز ينتهي بنهاية الموسم، وحتى وقتنا الحالي لا حديث عن إمكانية استمراره في الموسم المقبل من عدمه.

ما هي قصة مورينيو والهلال؟

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يرتبط حاليًا بعقد مع روما الإيطالي، يمتد حتى نهاية موسم 2023-24، لكن وسم "رسميًا مورينهو هلالي"، تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في المملكة العربية السعودية.

هذا الوسم حمل تمنيات من بعض الهلاليين نجاح إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، في استقدام مورينيو، فيما عارض البعض الحديث عن هذا الموضوع في الوقت الحالي، في ظل بقاء جولتين فقط على نهاية الموسم.

المعارضون كذلك برروا موقفهم بأن الفريق لا يحتاج للبرتغالي في ظل نجاح دياز في مهمته، وإعادة الفريق لصدارة جدول ترتيب الدوري المحلي.

فيما حمل الوسم أيضًا مخاوف جماهير الأندية المنافسة، من قيادة مورينيو للهلال، مؤكدين أن وقتها لن يقدر أي فريق على الوقوف أمام الزعيم.

لكن بمتابعة الوسم، لم يصدر أي أنباء حول مورينيو والهلال من أي إعلامي أو صحيفة سعودية، ويبدو أن مطلق هذا الوسم ما هو إلا شخص يريد تشتيت ذهن الهلاليين قبل جولتي الحسم.

الهلال أمام مهمة صعبة:

جولتان فقط متبقيان على نهاية الموسم الحالي، ويتصدر الزعيم جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، متفوقًا في المواجهات المباشرة على الاتحاد؛ صاحب الوصافة.

الزعيم سيواجه الفتح ثم الفيصلي، الفوز بهما يعني تتويجه بطلًا للموسم الثالث على التوالي دون انتظار نتائج العميد، فيما يحتاج الأخير للفوز أمام الاتفاق ثم الباطن، بجانب تعثر الهلال في أي من مباراتيه، كي يحصد اللقب لأول مرة منذ موسم 2008-2009.

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