جوزيه مورينيو: ميسي لن يتوج بالكرة الذهبية

جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لريال مدريد يرى أن الفائز بالكرة الذهبية لم يحسم بعد رغم أداء ميسي المميز طوال الموسم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لكل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد أن سباق الكرة الذهبية الخاص بالموسم الجاري لم يحسم بعد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو وأكد خلالها أن ليونيل ميسي قائد برشلونة لم يضمن الفوز بالجائزة بعد بالرغم من مستواه الرائع طوال الموسم.

ميسي فاز من قبل بـ 5 نسخ من الحذاء الذهبي.. ويقترب هذا الموسم من الفوز بالنسخة السادسة 🔝🐐 pic.twitter.com/qT0Aldc0md — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ مايو ٢٠١٩

ويمر ميسي بواحد من أبرز مواسمه على المستوى الفردي والجماعي، ولم يعكر ذلك الموسم سوى وداع دوري أبطال أوروبا مؤخرًا على يد ليفربول.

وقال مورينيو عن النجم الأرجنتيني: "أشك أن ميسي قد فاز بالفعل بالكرة الذهبية عن هذا الموسم، بسبب فشله بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة".

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وكان ميسي قد ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي عقب خسارة مذلة من ليفربول بأربعة أهداف مقابل لاشيء في حين كان النادي الكتالوني في حاجة لهدف وحيد من أجل الصعود.

جدير بالذكر أن الموسم الجاري هو الرابع على التوالي الذي يفشل فيه برشلونة في التتويج بدوري أبطال أوروبا عقب حصوله على آخر ألقابه في عام 2015.