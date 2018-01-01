مورينيو: أحب مباريات ليفربول ولا أزال أمتلك الشغف

جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد يدافع عن نفسه ويؤكد أنه لا يزال يملك الكثير ليقدمه في الملاعب كمدرب بامتلاكه للشغف اللازم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام فريق ليفربول بالجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مورينيو وأكد خلالها أنه يفضل ذلك النوع من المباريات، وأنه لا يزال يملك الكثير من الشغف لكرة القدم.

وقال مورينيو: "نعم لا يزال لدي شغف كبير، أكثر من أي وقت مضى، السبب في ذلك أن الأمور أصبحت أصعب في الوقت الحالي مما كانت عليه من قبل".

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وأضاف: "لقد تنبأت في الصيف الماضي أن الموسم الجاري سيكون صعبًا للغاية بالنسبة لنا في مانشستر يونايتد، رغم أننا فكرنا جيدًا في كل شيء".

وأكمل: "لقد شعرت بذلك منذ الصيف الماضي، حصولنا على المركز الثاني في الموسم الماضي كان إنجازًا كبيرًا، وقتها اعتقد الكثيرون أننا سننافس على اللقب ونحصده في الموسم الجديد".

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واختتم تصريحاته: "أنا أستمتع بما أقوم به وبمثل مواجهات ليفربول لقد حظيت بأوقات صعبة للغاية هناك، لكنها كانت رائعة وحققت أيضًا بعض الانتصارات المذهلة، أحب الذهاب لهناك وأحترم دومًا الأجواء الجماهيرية، أنا أفضل تلك المباريات".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد سيدخل مباراة الأحد المقبل في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيد 26 نقطة، بينما يتصدر ليفربول الترتيب بـ 42 نقطة.