مورينيو لا يحتاج موافقة مانشستر يونايتد لتدريب ريال مدريد

جوزيه مورينيو نال قيمة فسخ عقده من مانشستر يونايتد ويستطيع تدريب أي فريق جديد في المستقبل القريب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مصدر مقرب من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد أنه قام بتسوية كل أموره مع الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المصدر لصالح صحيفة "ديلي ميل" وأكد خلالها أن المدرب البرتغالي يستطيع تدريب أي فريق في الوقت الحالي.

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وقال المصدر: "لا توجد أي مشكلة تتعلق بتعاقد جوزيه مورينيو مع فريق مانشستر يونايتد، كل شيء تم حله بمجرد أن رحل عنهم".

وأضاف: "مورينيو يستطيع أن يدرب فريقًا جديدًا في التو والحال، لكنه لا يشعر أنه متعجل، وقد يتنظر حتى الصيف المقبل ليدرب فريقًا جديدًا".

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وأكمل عن الأخبار التي ربطته بريال مدريد: "لم يتصل ريال مدريد بمورينيو مؤخرًا، لكنهم حدثوه بعد اقالة لوبيتيجي، وأخبرهم أنه مدير فني لفريق مانشستر يونايتد وسيلتزم بذلك الوضع".

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد أقيل من تدريب مانشستر يونايتد في منتصف ديسمبر الماضي بعد تردي الأداء والنتائج بشكل كبير.