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شنّ جوزيه مورينيو؛ مدرب ريال مدريد، هجومًا حادًا على سانتي كوميسانا، لاعب وسط فياريال، بسبب تصريحاته التي زعم فيها أن الحكام يحابون ريال مدريد وبرشلونة معًا. وفي حديثه قبل مواجهة فريقه أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، اتهم المدرب البرتغالي كوميسانا بأنه يعاني من «فقدان الذاكرة»، وطالب بإبعاد ريال مدريد عن قضية نيجريرا الخاصة ببرشلونة.

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مورينيو يرد على اتهامات كوميسانا التحكيمية

وجّه مورينيو ردًا لاذعًا إلى لاعب وسط فياريال كوميسانا، الذي ألمح مؤخرًا إلى أن الحكام يحابون برشلونة وريال مدريد معًا في الليجا. وخلال مؤتمره الصحفي الذي يسبق مواجهة ريال مدريد أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا، رفض مورينيو هذه المقارنة جملةً وتفصيلًا، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة التي اتُّخذت ضد فريقه تثبت العكس.

وتصبّ تصريحات مورينيو الحادة مزيدًا من الزيت على نار الجدل التحكيمي المستمر في الكرة الإسبانية، إذ أوضح أن ريال مدريد لن يقبل بأن يُوضع في خانة واحدة مع غريمه اللدود في ما يخص الجدل التحكيمي.

المدرب البرتغالي يتهم نجم فياريال بـ«فقدان الذاكرة»

واستشهد مورينيو مباشرةً بالمواجهة السابقة بين ريال مدريد وفياريال لتفنيد حجة كوميسانا، مذكّرًا الصحفيين بالحالات التي جاءت ضد فريقه في تلك المباراة.

وقال مورينيو، وفقًا لما نقلته صحيفة 20Minutos: «إنه يعاني من فقدان الذاكرة، لأنه في المباراة أمام ريال مدريد، ومع التقدم 2-0 والمباراة محسومة، أُلغي هدف وطُرد فينيسيوس، ولعب ريال مدريد بعشرة لاعبين لمدة 20 دقيقة إضافة إلى ثماني دقائق من الوقت بدل الضائع».

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كما اعترض مدرب ريال مدريد بشدة على ربط كوميسانا لناديه بالتحقيقات التحكيمية الجارية بشأن برشلونة، قائلًا: «يحب أن يفعل الأسهل، وهو وضع الاثنين في سلة واحدة. فليفعل ذلك، لكن ليس في قضية نيجريرا، فلا يضعنا في تلك السلة. وإذا أراد أن يتفوه بالهراء أو أن يصاب بفقدان الذاكرة بشأن هذه الأمور الصغيرة، فالأمر ليس مأساويًا».

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ازدحام جدول المباريات

وبعيدًا عن الجدل التحكيمي، استغل مورينيو مؤتمره الصحفي للحديث عن جدول المباريات المرهق في إسبانيا. وبينما أقرّ بأن «المال يحسم كل شيء»، تحدى اللاعبين الذين يشتكون من ضغط المباريات، مقترحًا أن يُعرض على كل من يرغب في الإضراب تخفيض راتبه بنسبة 50 في المئة.

وأضاف مورينيو: «إذا أردنا المال، فعلينا أن نعمل بجد ونخاطر، هذه هي الحياة ببساطة. وإذا أراد أي لاعب الإضراب لأننا نلعب مباريات كثيرة جدًا، فيمكننا ببساطة أن نعرض عليه خيار تقاضي أجر أقل بنسبة 50 في المئة».

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الاستعداد لمواجهة آيندهوفن

ويعود ريال مدريد الآن لتركيز اهتمامه على المنافسة الأوروبية أمام بي إس في، إذ يسعى فريق مورينيو إلى تحقيق فوزه العاشر على التوالي في جميع المسابقات عندما يستضيف آيندهوفن، مع تمهيد الطريق لحسم التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية.