بوجبا لمورينيو: لامبارد لم يحقق كأس العالم مثلي حتى يكون قدوتي

بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد دخل في جدال مع مدربه البرتغالي السابق جوزيه مورينيو حول فرانك لامبارد ومقارنته به.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن جدال جديد وقع بين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد ولاعبه الفرنسي بول بوجبا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن مورينيو أراد أن يخرج أفضل ما لدى بوجبا من إمكانيات فقام باستدعائه للحديث معه.

وذكرت الصحيفة أن مورينيو طالب بوجبا بتقديم أفضل ما لديه، وضرب له المثل بفرانك لامبارد لاعب تشيلسي ومانشستر سيتي السابق.

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فجاء الرد عنيفًا من قبل النجم الفرنسي على حسب ما قالت الصحيفة، الذي رفض المقارنة بأسطورة تشيلسي وواحد من أفضل لاعبي وسط الملعب تاريخيًا في الدوري الإنجليزي.

وسأل بوجبا مورينيو بحسب ما ذكرت الصحيفة إذا ما كان لامبارد قد حقق بطولة كأس عالم كتلك التي حققها رفقة منتخب فرنسا في صيف هذا العام بروسيا على حساب كرواتيا.

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وكانت العلاقة بين بوجبا ومورينيو متوترة للغاية، رغم أن الفرنسي حقق الدوري الأوروبي في موسمه الأول بمانشستر يونايتد تحت قيادة البرتغالي.

جدير بالذكر أن مورينيو كان قد غادر تدريب فريق مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء الماضي ليتم تعيين أولي سولشار بديلًا مؤقتًا له حتى نهاية الموسم.