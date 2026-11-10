ضربة لكتيبة جوزيه مورينيو.. إصابة نجم ريال مدريد مع منتخب فرنسا!

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ماذا حدث؟!..

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تعرض أحد نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد لـ"الإصابة"؛ وذلك خلال وجوده مع منتخب بلاده الأول لكرة القدم، بالتزامن مع فترة التوقف الدولي.

هذا اللاعب؛ هو النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

* طبيعة إصابة تشواميني

ووفقًا لصحيفة "ليكيب"، تعرض تشواميني لـ"الإصابة"؛ خلال الحصة التدريبية للمنتخب الفرنسي، اليوم الثلاثاء.

وكشفت الصحيفة عن أن إصابة تشواميني، التي منعته من استكمال الحصة التدريبية اليوم؛ جاءت في منطقة "العانة" - عظم العانة -.

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ومن المقرر أن يخضع تشواميني لمزيد من الفحوصات الطبية؛ لتحديد مدى خطورة الإصابة، ومدة غيابه المحتملة عن الملاعب.

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تشواميني البالغ من العمر 26 سنة، خاض 50 مباراة دولية بقميص منتخب فرنسا الأول؛ حيث سجل 3 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، يعيش فترة رائعة الآن؛ بتحقيقه 8 انتصارات متتالية، في مختلف البطولات.