رسميًا | جوزيه بيسيرو المدير الفني الجديد لمنتخب فنزويلا

مدرب الأهلي المصري والشارقة الإماراتي سابقًا وجد منصبه الجديد

أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مديرًا فنيًا لمنتخبه الأول، ذلك بعدما ارتبط مؤخرًا بالعديد من الأسماء أبرزها دييجو أرماندو مارادونا وخورخي سامباولي.

وسيبدأ المدرب صاحب الـ59 عامًا مهمته الرسمية مع المنتخب مع انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022 في قطر، إذ ستلعب فنزويلا ضد كولومبيا وباراجواي في أول جولتين من التصفيات.

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وعزز بيسيرو تواجد المدربين البرتغاليين في أمريكا الجنوبية مؤخرًا، إذ يتواجد هناك مواطنيه جورجي جيسوس مع فلامنجو وجوسفالدو فيريرا مع سانتوس وكارلوس كيروش مع منتخب كولومبيا.

وسبق لبيسيرو أن تولى مهمة تدريب عدد من الأندية العربية، أبرزها الهلال السعودي موسم 2006-2007 والوحدة الإماراتي خلال الفترة من 2013 حتى 2015، و الأهلي المصري موسم 2015-2016، وأخيرًا الشارقة الإماراتي في يناير 2017 وقد أقيل بعد مرور 9 أشهر لسوء الأداء والنتائج.

المنصب الأهم لبيسيرو في المنطقة العربية كان المدير الفني لمنتخب السعودية عام 2009، وقد خاض معه تصفيات كأس العالم 2010 وفشل في الوصول للمونديال، وأقيل في يناير 2011 عقب الخسارة أمام سوريا في كأس أمم آسيا.

ورغم تلك المسيرة للمدرب البرتغالي مع الأندية العربية إلا أنه لم ينجح في الفوز بأي لقب معها.